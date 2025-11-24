تفاصيل لقاء رئيسا مجلس الشيوخ والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري والسياسي للشعب الصيني

18 حجم الخط

استقبل المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، بمقر المجلس" مو هونغ "نائب رئيس المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشاري والسياسي للشعب الصينى ورئيس مجموعة الصداقة الصينية الإفريقية والوفد المرافق له،والذي يزور مصر حاليًا.

في بداية اللقاء رحب المستشار "فريد" بالوفد البرلماني الصيني مؤكدًا ان هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتي تشهد مرور ٧٠ عامًا علي تأسيسها مشيدًا بما تشهده هذه العلاقة من تقدير واحترام متبادل وحرص على تحقيق المصالح المشتركة.

العلاقات البرلمانية بين البلدين

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تطلعه في أن تسهم هذه الزيارة في تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين والوصول بها إلى آفاق أرحب، مؤكدًا أن ذلك سينعكس ايجابًا على كافة العلاقات الثنائية اقتصاديًا وسياسيًا وسياحيًا، مشيرًا إلى الاهتمام المصري بمبادرة الحزام والطريق والتي تتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ؛ مشيدًا بمساهمات الشركات الصينية في دفع عجلة الاقتصاد المصري وما تقدمه من استثمارات كبيرة بمصر في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوفد الصيني عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد الصيني منذ لحظة وصوله القاهرة،مهنئًا المستشار "فريد" بتوليه رئاسة مجلس الشيوخ، منوهًا لحرص الجانب الصيني علي دعم التعاون البرلماني والتشريعي بين مصر والصين بما يحقق المصالح المشتركة.

كما أعرب "هونج "عن تطلع بلاده لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة الصينية -العربية التي ستعقد في الصين العام المقبل مشيدًا بما تشهده مصر من إنجازات ونهضة تنموية في عهد الرئيس السيسي ومؤكدًا دعم بلاده لمصر في كافة جهودها لتحقيق رؤيتها 2030.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي، المستشار فارس سعد وكيلا مجلس الشيوخ المستشار الدكتور أحمد عبد الغني أمين عام المجلس، النائبة غادة البدوي أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والسفيرة هبة زكي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.