كرنيليوس قائد المئة، قلب اهتدى من حيرة الوثنية إلى نور المسيح

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تذكار القديس كرنيليوس قائد المئة، الذي يُعدّ من أوائل المؤمنين من الأمم في تاريخ الكنيسة.

قصة القديس كرنيليوس

كان القديس كرنيليوس رئيسا على فرقة تضم مئة جندي بقيصرية فلسطين، وقد عاش في بداية حياته متعبدًا للأجرام السماوية، قبل أن تلامس قلبه الآيات والمعجزات التي صنعها الرسل، فدخل الشك إلى نفسه تجاه آلهته الوثنية. وإذ اشتاق إلى معرفة الحقيقة، رفع صلواته إلى الله بالصوم والرحمة، قائلًا: «يا رب، أرشدني إليك».

استجاب الله لطلب قلبه، وأرسل إليه ملاكًا ليعلن قبول صلواته وصدقاته، ويأمره باستدعاء بطرس الرسول من يافا. وعندما حضر بطرس إلى بيته، أعلن أمامه أن الله لا يرفض إنسانًا طاهر القلب، «بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده».

بشره بإنجيل المسيح الفادي، فآمن كرنيليوس وأهل بيته وكل من معه، ونالوا نعمة الروح القدس، ثم تعمدوا باسم الآب والابن والروح القدس.

ترك كرنيليوس خدمته العسكرية، ولحق بخطى الرسل، فرسمه القديس بطرس أسقفًا على مدينة قيصرية، حيث بشّر بالمسيح وثبّت المؤمنين بآيات ومعجزات، فاستنارت قلوب كثيرين بنور الإيمان.

رحل هذا القديس في سلام، بعد أن نال إكليل الخدمة والبشارة، لتبقى سيرته شاهدًا على أن نعمة الله تُدرك كل الباحثين عن الحق بصدق ومحبة.

