موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

كأس العرب، يلتقي منتخب المغرب مع نظيره جزر القمر، اليوم الثلاثاء، في مستهل مشوارهما في بطولة كأس العرب 2025 المقامة بقطر.

ويتواجد منتخبا المغرب وجزر القمر، في المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب، مع منتخبات السعودية وعمان.

موعد مباراة المغرب وجزر القمر



تقام مباراة المغرب ضد جزر القمر، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت مصر، 3 بتوقيت السعودية و1 بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب أمام جزر القمر

ومن المقرر أن تنقل مباراة المغرب ضد جزر القمر في كأس العرب عبر القنوات التالية:



- قناة الكأس 1 المفتوحة على النايل سات.

- قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات.

- قناة أبو ظبي الرياضية 1 مفتوحة على النايل سات.

- قناة دبي الرياضية مفتوحة على النايل سات.

وأعلن طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب الثاني، عن غياب أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي، عن الجولتين الافتتاحيتين لبطولة كأس العرب 2025، نتيجة تعرضه لإصابة تمنعه من المشاركة في بداية مشوار الفريق.

وأكد مدرب المغرب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة جزر القمر في افتتاح دور المجموعات، أن أشرف بن شرقي لن يكون حاضرًا في أول مباراتين.

جدول مباريات منتخب المغرب في كأس العرب 2025



المغرب × جزر القمر: الثلاثاء 2 ديسمبر، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت الدوحة والسعودية، و2:00 بتوقيت مصر، على استاد خليفة الدولي.

المغرب × عمان: الجمعة 5 ديسمبر، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت الدوحة والسعودية، و4:30 بتوقيت مصر، على استاد المدينة التعليمية.

المغرب × السعودية: الإثنين 8 ديسمبر، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الدوحة والسعودية، و7:00 بتوقيت مصر، على استاد لوسيل.



وكانت بطولة كأس العرب، انطلقت أمس الإثنين بمباراتين، حيث فاز منتخب سوريا على تونس بهدف دون رد وبنفس النتيجة انتصر منتخب فلسطين على قطر، وذلك في مواجهات المجموعة الأولى.

