الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الري تزيل طريقا مخالفا بطول 500 متر داخل فرع رشيد

إزالة طريق مخالف
إزالة طريق مخالف داخل نهر النيل
18 حجم الخط

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، بخصوص حملة الإزالة التى تم تنفيذها اليوم الأحد الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ لإزالة طريق مخالف عبارة عن ردم بداخل المجرى المائي لنهر النيل - فرع رشيد بقرية أبو داوو بمحافظة المنوفية.

وكشف البيان أنه قد تم تنفيذ إزالة للطريق بالكامل بطول ٥٠٠ متر من جسر نهر النيل وحتى الجزيرة الواقعة داخل المجرى، كما تم إزالة ٨ مباني مخالفة على مسار الطريق، بتواجد كثيف للمعدات (٤ حفارات على صنادل - ٢ حفار على كاتينه - ٢ لودر)، بالإضافة لتوفير ٣٠ قلابا من جانب محافظة المنوفية لنقل نواتج الردم خارج القطاع المائي، ووسط تواجد أمني كبير من مديرية أمن المنوفية لتأمين الحملة.

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر للعاملين بقطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وللهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تعاونهم الدائم مع الوزارة والمحافظات، ولوزراة الداخلية ورجال الأمن المتواجدين على الأرض، ولوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية لدورهم وجهودهم لتقديم الدعم وتنسيقهم المشترك والمستمر مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال الإزالات بكل حزم وكفاءة.

كما وجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه، حفاظا علي نهر النيل شريان الحياه وعلى أرواح المواطنين، مع استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات تعدٍ في مهدها.

وأضاف  أن إطلاق هذا المشروع القومي الهام وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان لاستعادة القدرة التصريفية للنهر وخاصة بفرع رشيد، بما يسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هاني سويلم وزير الموارد المائية والري نهر النيل حماية نهر النيل المجرى المائي لنهر النيل جسر نهر النيل

الأكثر قراءة

مانشستر يونايتد يفوز على كريستال بالاس في ريمونتادا مثيرة بالدوري الإنجليزي (فيديو)

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين إشبيلية وريال بيتيس في الشوط الأول

توقفت مباراة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني بسبب شغب الجماهير

الدوري الإسباني، فياريال يفوز على سوسيداد 3-2 في الوقت القاتل

تحت أنظار محمد صلاح، ليفربول يفوز على وست هام بثنائية (فيديو)

الدوري الانجليزي، كريستال بالاس يتقدم على مان يونايتد بهدف في الشوط الأول

إنبي يخطف فوزا قاتلا أمام المقاولون ويطيح به خارج كأس مصر

كأس مصر، تعادل سلبي بين إنبي والمقاولون في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: الانتهاء من أعمال تطوير 839 مزلقانا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم اختراق الهاكر لحسابات المعتدين على الناس

مسجد السقيا بالمدينة المنورة وقصة بنائه وفضله

هل الحجاب فرض؟ وما هي مواصفاته؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية