الري تزيل طريقا مخالفا بطول 500 متر داخل فرع رشيد

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، بخصوص حملة الإزالة التى تم تنفيذها اليوم الأحد الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ لإزالة طريق مخالف عبارة عن ردم بداخل المجرى المائي لنهر النيل - فرع رشيد بقرية أبو داوو بمحافظة المنوفية.

وكشف البيان أنه قد تم تنفيذ إزالة للطريق بالكامل بطول ٥٠٠ متر من جسر نهر النيل وحتى الجزيرة الواقعة داخل المجرى، كما تم إزالة ٨ مباني مخالفة على مسار الطريق، بتواجد كثيف للمعدات (٤ حفارات على صنادل - ٢ حفار على كاتينه - ٢ لودر)، بالإضافة لتوفير ٣٠ قلابا من جانب محافظة المنوفية لنقل نواتج الردم خارج القطاع المائي، ووسط تواجد أمني كبير من مديرية أمن المنوفية لتأمين الحملة.

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر للعاملين بقطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وللهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تعاونهم الدائم مع الوزارة والمحافظات، ولوزراة الداخلية ورجال الأمن المتواجدين على الأرض، ولوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية لدورهم وجهودهم لتقديم الدعم وتنسيقهم المشترك والمستمر مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال الإزالات بكل حزم وكفاءة.

كما وجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه، حفاظا علي نهر النيل شريان الحياه وعلى أرواح المواطنين، مع استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات تعدٍ في مهدها.

وأضاف أن إطلاق هذا المشروع القومي الهام وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان لاستعادة القدرة التصريفية للنهر وخاصة بفرع رشيد، بما يسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان.

