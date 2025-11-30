الإحصاء: 30.2 % زيادة في صافي قيمة الدخل الزراعي عام 2023 - 2024
أصـدر الجهاز المركـزي للتعبئـة العامــة والإحصــاء اليـوم الاحد النشــرة السنوية لتقديرات الدخل من القطاع الزراعى عـام 2023 / 2024 ومن أهم المؤشرات ما يلى:
بلــغ صـافى قيمـة الدخـل الـزراعى 1416.9 مليار جنيـه عــــــام 2023 / 2024 مقـــابــل 1088.5 مليـــار جنيـــــه عـــام 2022 / 2023 بنسبة زيــادة قـدرها 30.2 ٪.
بلغـت قيمــة الإنتــاج الزراعـــي 2302.5 مليــار جنيــه عــــام 2023 / 2024 مقــابــل 1797.0 مليــــار جنيــــه عـــام 2022 / 2023 بنسبة زيادة قدرها 28.1 ٪.
تمثـل نسبـة الإنتــاج النباتى 56.91٪ من إجمالى قيمـة الإنتــاج الزراعى ويليها الإنتـاج الحيوانى بنسـبة 35.80 ٪
والإنتــاج السمكى بنسبــة 7.27٪ وأخيـرًا المنتجــات الحشـريـة بنسبـة 0,02٪ عا م 2023 / 2024 بلغت قيمـــة مستلزمــات الإنتاج الزراعي 885.6 مليـار جنيــه عــا م 2023/2024 مقابـــل 708.5 مليــار جنيـــه عام 2022 /2023 بنسبة زيادة قدرهــا 25.0٪.
وتمثل نسبة مستلزمات الإنتاج الحيوانى والحشرى 72.64٪ مــن إجمـالـي قيمــة مسـتلزمــات الإنتــــاج الزراعــى.
وتليهـــا مسـتلزمــــات الإنتـاج النبــاتى بنسبــة 19.13٪ ثــم مستلزمـــات الإنتـــاج الســمـكـى بنسبـــة 8.23٪ عام 2023/ 2024.
