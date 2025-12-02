عروض ومزايا حساب بداية في بنك الإسكندرية

18 حجم الخط

أوضح بنك الإسكندرية أنه ضمن مبادرة الشمول المالي لليوم العالمي لذوي الهمم تحت رعاية البنك المركزي المصري في الفترة من 1 ديسمبر حتى 15 ديسمبر 2025، يتم تقديم عدد من الخدمات للعملاء.

وكشف بنك الإسكندرية أن عروض المبادرة من بنك الإسكندرية مع حساب توفير "ابدأ" بها المزايا الآتية:

فتح الحساب بالبطاقة فقط

لا يوجد حد أدنى لفتح الحساب

لا يوجد مصاريف فتح وتشغيل حساب

عائد يصل إلى 13% يصرف شهريًا



ومن جانب آخر كشف البنك الزراعي عن تفاصيل الخدمات المقدمة للعملاء في بمناسبة فعالية الشمول المالي "اليوم العالمي لذوي الهمم" تحت رعاية البنك المركزي المصري.

ويقدم البنك الزراعي المصري باقة من المزايا والعروض المجانية لعملائه الحاليين والجدد خلال الفترة من 1 ديسمبر وحتى 15 ديسمبر 2025 تشمل ما يلي:

فتح حساب جاري أو توفير أو نشاط اقتصادي مجانًا بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحساب.

الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا مجانًا.

تفعيل خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول "المحافظ الإلكترونية Agri wallet".

فتح حسابات للشباب من 15 سنة مجانًا وبدون حد أدنى لفتح الحساب.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن تفاصيل تمويل إنشاء محطة طاقة شمسية.

تفاصيل تمويل إنشاء محطة طاقة شمسية

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أن تفاصيل القرض جاءت كالتالي:

قيمة التمويل بحد أدنى 50 ألف جم وبحد أقصى 3 ملايين.

مدة التمويل حد ادنى عام واحد وحد أقصى 5 سنوات.

السداد أقساط شهرية ودفعات نصف سنوية (القسط الأكبر نصف السنوي).

يقوم العميل بسداد ما يعادل 20% من قيمة تمويل المحطة والبنك يمول نسبة 80% المتبقية

المصاريف الإدارية 3% من إجمالي قيمة التمويل.

السن لا يقل عن 21 عاما عند المنح ولا يزيد على 65 عاما عند آخر قسط.

