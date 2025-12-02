الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

عروض ومزايا حساب بداية في بنك الإسكندرية

بنك الاسكندرية
بنك الاسكندرية
18 حجم الخط

أوضح بنك الإسكندرية أنه ضمن مبادرة الشمول المالي لليوم العالمي لذوي الهمم تحت رعاية البنك المركزي المصري في الفترة من 1 ديسمبر حتى 15 ديسمبر 2025، يتم تقديم عدد من الخدمات للعملاء.

وكشف بنك الإسكندرية أن عروض المبادرة من بنك الإسكندرية مع حساب توفير "ابدأ" بها المزايا الآتية:
فتح الحساب بالبطاقة فقط
لا يوجد حد أدنى لفتح الحساب
لا يوجد مصاريف فتح وتشغيل حساب
عائد يصل إلى 13% يصرف شهريًا
 

ومن جانب آخر كشف البنك الزراعي عن تفاصيل الخدمات المقدمة للعملاء في بمناسبة فعالية الشمول المالي "اليوم العالمي لذوي الهمم" تحت رعاية البنك المركزي المصري.

ويقدم البنك الزراعي المصري باقة من المزايا والعروض المجانية لعملائه الحاليين والجدد خلال الفترة من 1 ديسمبر وحتى 15 ديسمبر 2025 تشمل ما يلي:

فتح حساب جاري أو توفير أو نشاط اقتصادي مجانًا بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحساب.

 الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا مجانًا.

تفعيل خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول "المحافظ الإلكترونية Agri wallet".

فتح حسابات للشباب من 15 سنة مجانًا وبدون حد أدنى لفتح الحساب.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن تفاصيل تمويل إنشاء محطة طاقة شمسية. 

 

تفاصيل تمويل إنشاء محطة طاقة شمسية

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أن تفاصيل القرض جاءت كالتالي: 

قيمة التمويل بحد أدنى 50 ألف جم وبحد أقصى 3 ملايين.
مدة التمويل حد ادنى عام واحد وحد أقصى 5 سنوات.
السداد أقساط شهرية ودفعات نصف سنوية (القسط الأكبر نصف السنوي).
يقوم العميل بسداد ما يعادل 20% من قيمة تمويل المحطة والبنك يمول نسبة 80% المتبقية
المصاريف الإدارية 3% من إجمالي قيمة التمويل.
السن لا يقل عن 21 عاما عند المنح ولا يزيد على 65 عاما عند آخر قسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزى البنك المركزى المصرى التسجيل الضريبى بنك المركــزي المصـري بنك الإسكندرية مبادرة الشمول المالي

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يتقدم على فولهام بثلاثية في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين نيوكاسل وتوتنهام في الشوط الأول

محمد قدوس يقود هجوم توتنهام أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تعادل إيجابي بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في الشوط الأول

حالة الطقس غدا، انخفاض الرؤية على هذه الطرق

بينهم شرطي، إصابة 3 أشخاص في حريق سوق الخواجات بالدقهلية

السكة الحديد تطلق خدمة حجز تذاكر إلكترونية جديدة لـ4 قطارات فاخرة

مصدر: الزمالك يستقر على بيع حسام عبد المجيد لسببين

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الربيبة وحكم الشرع في الزواج بها؟ الإفتاء تجيب

قصة بناء جامع الأطروش"الدمرداش" بحلب وسر التسمية

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع فى المراهنات الإلكترونية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads