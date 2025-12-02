ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع.
المؤشر الرئيسي
وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% عند مستوى 40987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 50723 نقطة.
وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% عند مستوى 18508 نقطة، وقفز مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 4529 نقطة.
مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة
وكذلك ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 12372 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 16548 نقطة.
وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 4330 نقطة.
