اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع. 

المؤشر الرئيسي 

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% عند مستوى 40987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 50723 نقطة. 

وارتفع  مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% عند  مستوى 18508 نقطة، وقفز  مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 4529 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 وكذلك ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 12372 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 16548 نقطة. 

وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 4330 نقطة.

