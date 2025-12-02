ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

18 حجم الخط

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع.

المؤشر الرئيسي

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% عند مستوى 40987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 50723 نقطة.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% عند مستوى 18508 نقطة، وقفز مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 4529 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وكذلك ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 12372 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 16548 نقطة.

وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 4330 نقطة.

