ثقافة وفنون

فيديو رومانسي لـ دوا ليبا وخطيبها كالوم تيرنر

دوا ليبا وكالوم تيرنر،
دوا ليبا وكالوم تيرنر، فيتو
 تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رومانسي يُظهر المغنية دوا ليبا، وهي ترقص بسعادة وحب مع خطيبها الممثل البريطاني كالوم تيرنر.

وصور مقطع الفيديو، في دولة المكسيك، حيث يتواجد الثنائي حاليا، لإحياء دوا حفلة غنائية هناك.

تفاصيل خطوبة دوا ليبا وكالوم تيرنر

 ذكر تقرير لجريدة  The Sun، أن المغنية الشابة دوا ليبا ٣٠ عاما، تمت خطبتها لـ الممثل البريطاني كالوم تيرنر ٣٥ عاما.

وذكرت الجريدة البريطانية تفاصيل خطوبة دوا ليبا وكالوم تيرنر، موضحة أن الثنائي خطبا بهدوء، واقاما احتفال مع أصدقائهما، وعائلتهما بالخبر السعيد، في ليلة رأس السنة الماضية، حيث اقيمت دوا ليبا حفلا في منزلها.

وأكدت جريدة The Sun، صحة تقريرها عن الخطوبة، بالصورة التي نشرتها المغنية لها وهي ترتدي خاتمًا في إصبع الخطوبة، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وقال مصدر للجريدة، إن دوا وكالوم، في حالة حب شديدة، ويعرفان أن ما بينهما سيستمر إلى الأبد، “لقد تمت خطبتهما ولا يمكن أن يكونا أكثر سعادة…لقد قضت دوا ليبا، واحدة من أفضل سنوات حياتها المهنية والعاطفية.. وكالوم دعم قوي لدوا، ويشكلان ثنائيًا رائعًا.. أسرتهما وأصدقاؤهما سعداء للغاية.. لقد كان عيد ميلاد رائعًا بالنسبة لهما".

يذكر أن دوا ليبا ارتبطت بـ كالوم تورنر، في يناير ٢٠٢٤، وذلك بعد انفصالها رسميا عن  رومان غافراس، بعد علاقة حب استمرت لـ ٨ أشهر.

