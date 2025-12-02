القوات الإسرائيلية تنفذ عملية إنزال جوي جنوب جنين بالضفة الغربية (فيديو)

18 حجم الخط

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية إنزال جوي جنوب جنين بالضفة الغربية.



وذكر الإعلام المحلي أن الاحتلال قام بعملية إنزال جوي لعدد كبير من الجنود الإسرائيليين في سهل ميثلون جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش دفعت بتعزيزات عسكرية جنوب جنين.



وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الغاز تجاه منازل الأهالي خلال اقتحام قرية الجديدة وسيريس جنوب شرق جنين.

كما داهمت عددا من المنازل خلال اقتحام قرية فحمة جنوب غرب جنين.

وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم الـ315 على التوالي، مع تكثيف عمليات الهدم وتجريف المباني، وشن حملات اعتقال ومداهمة للمنازل، إضافة إلى إتلاف ممتلكات الفلسطينيين.

وفي تطورات سابقة، وزع الجيش إخطارات هدم لعدد من المنازل في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وأجبر عددا من السكان على إخلاء منازلهم في حي الجابريات المحيط بالمخيم.

كما شرعت بهدم 24 مبنى سكنيا إضافيا، بعد أن دمرت أكثر من 700 منزل ومنشأة بشكل جزئي أو كلي منذ بداية العدوان.

وأدى العدوان إلى نزوح نحو 4000 أسرة فلسطينية من المخيم وسط ظروف إنسانية قاسية.

وبالإضافة إلى ذلك، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات التنكيل بالفلسطينيين في بلدات المحافظة، وواصل اقتحام المنازل وتخريب محتوياتها، ناهيك عن الاعتقالات.

ومنذ بدء العدوان، ارتقى أكثر من 69 فلسطينيا في جنين ومخيمها وبلداتها.

