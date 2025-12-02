الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القوات الإسرائيلية تنفذ عملية إنزال جوي جنوب جنين بالضفة الغربية (فيديو)

القوات الإسرائيلية،
القوات الإسرائيلية، فيتو
18 حجم الخط

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية إنزال جوي جنوب جنين بالضفة الغربية.


وذكر الإعلام المحلي أن الاحتلال قام بعملية إنزال جوي لعدد كبير من الجنود الإسرائيليين في سهل ميثلون جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش دفعت بتعزيزات عسكرية جنوب جنين.


وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الغاز تجاه منازل الأهالي خلال اقتحام قرية الجديدة وسيريس جنوب شرق جنين.

كما داهمت عددا من المنازل خلال اقتحام قرية فحمة جنوب غرب جنين.

وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم الـ315 على التوالي، مع تكثيف عمليات الهدم وتجريف المباني، وشن حملات اعتقال ومداهمة للمنازل، إضافة إلى إتلاف ممتلكات الفلسطينيين.

وفي تطورات سابقة، وزع الجيش إخطارات هدم لعدد من المنازل في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وأجبر عددا من السكان على إخلاء منازلهم في حي الجابريات المحيط بالمخيم.

كما شرعت بهدم 24 مبنى سكنيا إضافيا، بعد أن دمرت أكثر من 700 منزل ومنشأة بشكل جزئي أو كلي منذ بداية العدوان.

وأدى العدوان إلى نزوح نحو 4000 أسرة فلسطينية من المخيم وسط ظروف إنسانية قاسية.

وبالإضافة إلى ذلك، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات التنكيل بالفلسطينيين في بلدات المحافظة، وواصل اقتحام المنازل وتخريب محتوياتها، ناهيك عن الاعتقالات.

ومنذ بدء العدوان، ارتقى أكثر من 69 فلسطينيا في جنين ومخيمها وبلداتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عملية إنزال جوي الضفة الغربية جنين جيش الإحتلال الإسرائيلي الجنود الاسرائيليين سهل ميثلون جنوب جنين

الأكثر قراءة

الدوري الإيطالي، كريمونيسي يتقدم على بولونيا 2-1 في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أمطار ورياح وسحب منخفضة، حالة الطقس غدا الثلاثاء

الشتاء قادم، تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

العينة لبول غير بشري، محامي رمضان صبحي يكشف مفاجآت جديدة في قضية المنشطات

عاصفة قادمة، ماذا سيحدث لأحزاب الموالاة بعد بطلان أغلب الدوائر وخسارة المقاعد أمام المستقلين

هاني زهران: المحكمة الفيدرالية "مقبرة" ونسبة قبول طعن رمضان صبحي لا تتخطى 7%

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الامتحان في المنام وعلاقته بعدم القدرة على حل المشكلات

الإفتاء توضح مدى صحة حج المرأة أثناء فترة العدة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads