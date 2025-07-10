الخميس 10 يوليو 2025
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خارج الحدود

بن غفير لنتنياهو: ممنوع التفاوض مع حماس بل يجب سحقهم

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

شن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، هجومًا حادًا على سياسة حكومة الاحتلال، متهمًا إياها بـ"الضعف والتراخي" في التعامل مع حركة حماس، وذلك في أعقاب العملية التي وقعت قرب مفرق غوش عتصيون، جنوب الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين.

 

بن غفير زاعمًا: هذا ما يحدث حين نفاوض الإرهابيين

وفي تصريح لوسائل الإعلام العبرية، زعم بن غفير: "ما حدث اليوم في غوش عتصيون هو نتيجة مباشرة للتفاوض مع حماس، لا يمكننا أن نتحدث عن هدنة وصفقة أسرى، فيما الدم الإسرائيلي يُراق".

 

رسالة بن غفير لنتنياهو

وأضاف: "أقول لرئيس الوزراء نتنياهو بوضوح: ممنوع التفاوض مع حماس، بل يجب سحقها بالكامل. كل محاولة لمد اليد إلى التنظيمات الإرهابية هي دعوة مفتوحة لمزيد من الدماء".

 

ضغط سياسي متزايد على نتنياهو من الجناح اليميني

تصريحات بن غفير تعكس تنامي الضغط من داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، خصوصًا من الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة، التي ترى في التفاوض مع حماس تنازلًا يهدد الردع الإسرائيلي.

ويرى مراقبون أن بن غفير يسعى إلى تسجيل نقاط سياسية أمام جمهوره المتشدد، في وقت تتزايد فيه المطالب داخل الحكومة بمراجعة الموقف التفاوضي الإسرائيلي، وسط تعثر في مباحثات صفقة تبادل الأسرى.

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غفير نتنياهو حماس الحكومة الإسرائيلية غوش عتصيون صفقة أسرى

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