خارج الحدود

رسميا، الولايات المتحدة رئيسا لمجموعة العشرين لعام 2026

أمريكا تتولى رئاسة
أمريكا تتولى رئاسة مجموعة العشرين، فيتو
ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تولت رسميا رئاسة مجموعة العشرين لعام 2026.

إعادة تركيز مجموعة العشرين على النمو الاقتصادي

وقالت الوزارة في بيان: “بقيادة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سنعيد تركيز مجموعة العشرين على مهمتها الأساسية المتمثلة في دفع عجلة النمو الاقتصادى والازدهار لتحقيق النتائج المرجوة”.

ثلاثة محاور أساسية خلال رئاسة واشنطن

وأضاف البيان: "مع انطلاق هذه الإصلاحات الضرورية، سنعطي الأولوية لثلاثة محاور أساسية هي إطلاق العنان للازدهار الاقتصادي من خلال الحد من الأعباء التنظيمية وفتح سلاسل إمداد طاقة آمنة بأسعار معقولة، إضافة إلى ريادة التقنيات والابتكارات الجديدة".

 

واختتم البيان الأمريكي: "نتطلع إلى استضافة قمة قادة مجموعة العشرين في إحدى أعظم مدن أمريكا، وميامي، بولاية فلوريدا، خلال الذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة".

