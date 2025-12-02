رسميا، الولايات المتحدة رئيسا لمجموعة العشرين لعام 2026

18 حجم الخط

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تولت رسميا رئاسة مجموعة العشرين لعام 2026.

إعادة تركيز مجموعة العشرين على النمو الاقتصادي

وقالت الوزارة في بيان: “بقيادة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سنعيد تركيز مجموعة العشرين على مهمتها الأساسية المتمثلة في دفع عجلة النمو الاقتصادى والازدهار لتحقيق النتائج المرجوة”.

ثلاثة محاور أساسية خلال رئاسة واشنطن

وأضاف البيان: "مع انطلاق هذه الإصلاحات الضرورية، سنعطي الأولوية لثلاثة محاور أساسية هي إطلاق العنان للازدهار الاقتصادي من خلال الحد من الأعباء التنظيمية وفتح سلاسل إمداد طاقة آمنة بأسعار معقولة، إضافة إلى ريادة التقنيات والابتكارات الجديدة".

واختتم البيان الأمريكي: "نتطلع إلى استضافة قمة قادة مجموعة العشرين في إحدى أعظم مدن أمريكا، وميامي، بولاية فلوريدا، خلال الذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.