منتخب مصر للشابات يختتم تحضيراته لمواجهة المغرب في نهائي بطولة شمال أفريقيا

اختتم منتخب مصر للشابات تحضيراته لمواجهة نظيره المغربي في نهائي بطولة شمال أفريقيا للكرة النسائية تحت 20 عامًا التي تنطلق في تمام الرابعة عصر غد الثلاثاء على ملعب الهادي النيفر الخاص بنادي الملعب التونسي.

كان منتخب مصر قد تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من انتصارين على منتخب تونس (1 – 0) ومنتخب ليبيا (12 – 0)، بينما أنهى منتخب المغرب منافسات المجموعة الثانية في المركز الأول برصيد 6 نقاط أيضًا من فوزين على الجزائر (4 – 1) والأردن (3 - 0).

كان منتخب مصر للشابات حقق فوزًا كبيرًا على نظيره الليبي (12 – 0) في المباراة التي جمعت الطرفين على ستاد نادي الملعب التونسي في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا.

أهداف منتخب مصر جاءت عن طريق كاميلا أبوسيف في الدقائق 3 ’ 9 ’ 31 وفاطمة الزهراء محمد في الدقيقتين 12 ’ 37 وجوانا جورج في الدقيقتين 13 ’ 29 وفرح المهدي وحبيبة عصام ومنى فكري وأشرقت عادل وسارة خالد في الدقائق 15’ 26 ’ 2 + 40 ’ 56 و65.

بهذا الفوز الكبير رفع فريق المدربة أميرة يوسف رصيده إلى 6 نقاط ضمنت له صدارة المجموعة والتأهل للمباراة النهائية في انتظار ختام منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات المغرب والجزائر والأردن.

تشكيل منتخب مصر للشابات أمام ليبيا

وبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل جاء على النحو التالي:

كنزي مجدي – جنة أحمد – حبيبة أشرف – سلمى كرم – حنين زكي– فاطمة الزهراء محمد – كاميلا أبو سيف – جوانا جورج– فرح المهدي – حبيبة عصام – أشرقت عادل

- رودينا عبد الرسول - حبيبة عمرو – فرحة الجارحي – منة عزت - نغم النجار.

