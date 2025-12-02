الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
رياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

عمر مرموش
عمر مرموش
 يحتضن ملعب كرافن كوتيج مباراة مانشستر سيتي وفولهام، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، موسم 2025-2026.

ويأمل النجم المصري عمر مرموش العودة للمشاركة أساسيًا في مباراة اليوم رفقة كتيبة بيب جوارديولا، بعدما دخل كبديل في الدقيقة 89 من مباراة الجولة الماضية ضد ليدز يونايتد، والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي 3-2.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام  في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جفارديول، روبن دياز، نيكو أوريلي.

خط الوسط: برناردو سيلفا، نيكو جونزاليس، ريان شرقي، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، فيل فودين.

 

ويأمل مانشستر سيتي تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة الضغط على آرسنال، صاحب المركز الأول في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة.

 

ويحتل مان سيتي المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، في حين أن فولهام لديه 17 نقطة ويحتل المركز الخامس عشر.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام

تنطلق  مباراة مانشستر سيتي وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

وعلى صعيد آخر يستهدف ثنائي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الرحيل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي في يناير المقبل وفقا لتقارير صحفية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ثنائي حراس المرمى يسعيان إلى الرحيل عن مانشستر سيتي خلال انتقالات يناير.

وأوضح التقرير أن جيمس ترافورد وستيفن أورتيجا يرغبان في مغادرة صفوف مانشستر سيتي، في ظل التراجع الملحوظ لدورهما، خاصة بعد التعاقد مع دوناروما.

وكان مانشستر سيتي تعاقد مع جيمس ترافورد من بيرنلي حيث عاد مجددًا لمانشستر سيتي في أوائل أغسطس.

وتوقع ترافورد دورًا رئيسيًا مع السيتي، لكن التعاقد مع دوناروما من باريس سان جيرمان، أثر على مشاركته تحت قيادة جوارديولا.

