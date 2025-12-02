بنصف مليار دولار وإلغاء أكثر من 18% من الوظائف، جوتيريش يقترح خفض ميزانية الأمم المتحدة

18 حجم الخط

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الإثنين رسميًّا خفض الميزانية الأساسية للمنظمة الدولية في العام المقبل بمقدار 577 مليون دولار، وإلغاء أكثر من 18% من الوظائف، بحسب وكالة "رويترز".

ويسعى جوتيريش إلى إيجاد طرق لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف مع بلوغ المنظمة الدولية عامها الثمانين هذا العام وسط أزمة نقدية ناجمة إلى حد كبير عن متأخرات من جانب الولايات المتحدة.



وقال جوتيريش أمام لجنة الميزانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوًا "لقد أنهينا عام 2024 بمتأخرات قيمتها 760 مليون دولار، منها 709 ملايين دولار لا تزال مستحقة من ذلك العام. كما أننا لم نتلق مستحقات تبلغ 877 مليون دولار عن عام 2025، وبالتالي فإن المتأخرات الآن تبلغ 1586 مليون دولار".

واقترح جوتيريش ميزانية أساسية قدرها 3.238 مليار دولار لعام 2026، أي بتخفيض قدره 15% مقارنة بهذا العام.

