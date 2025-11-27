الأمم المتحدة تبدأ عملية اختيار خليفة جوتيريش وتحث الدول الأعضاء على ترشيح نساء

18 حجم الخط

انطلقت عملية انتخاب الأمين العام العاشر للأمم المتحدة بشكل رسمي بعد أن طُلب من الدول الأعضاء تقديم أسماء المرشحين لتولي هذا المنصب خلفا لأنطونيو جوتيريش اعتبارًا من مطلع عام 2027.



وفي رسالة مشتركة دعا سفير سيراليون مايكل عمران كانو بصفته الرئيس الحالي لمجلس الأمن المكون من 15 دولة وأنالينا بيربوك بصفتها الرئيسة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة جميع الدول الأعضاء إلى تقديم أسماء المرشحين لتولي المنصب.

وجاء في الرسالة: "إن منصب الأمين العام يكتسي أهمية كبيرة، ويتطلب أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة، والالتزام الراسخ بأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، كما يتطلب مرشحين يتمتعون بخبرة واسعة في مجال العلاقات الدولية والمهارات الدبلوماسية واللغوية".

وتدعو بعض الدول الأعضاء إلى اختيار امرأة، وقال عمران كانو، وبيربوك في رسالتهما المشتركة: "إذ نعبّر عن أسفنا لأنه لم يسبق أن شغلت امرأة منصب الأمين العام، وإيمانا منا بضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الوصول إلى مناصب صنع القرار العليا فإننا نشجع الدول الأعضاء على النظر بقوة في ترشيح النساء، ونشير إلى أهمية التنوع الإقليمي في اختيار الأمين العام".

ونقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة عن بيربوك، قولها: "يأتي اختيار الأمين العام القادم في لحظة محورية للأمم المتحدة، حيث نواجه صراعات متصاعدة وأزمة مناخ متنامية بسرعة واحتياجات إنسانية متزايدة وعقبات مستمرة أمام تحقيق أجندة عام 2030 للتنمية المستدامة، ومزيدا من الضغوط على حقوق الإنسان".

وأشارت بيربوك إلى أن "النظام المتعدد الأطراف، والأمم المتحدة في مركزه، يواجه ضغوطا مالية وسياسية متزايدة، وفي نفس الوقت يحتاج العالم إلى الأمم المتحدة أكثر منه في أي وقت مضى".

وتنتهي الولاية الثانية والأخيرة للأمين العام الحالي، البرتغالي أنطونيو جوتيريش، في 31 ديسمبر 2026، ويتيح انطلاق عملية الاختيار المبكرة مزيدا من الوقت للتداول في الجمعية العامة ومجلس الأمن.

وتم مؤخرا تداول أسماء لخلافة جوتيريش، من بينها المدير العام الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، والذي أعلنت إيطاليا مؤخرا دعمها له، والرئيسة السابقة لتشيلي ميشيل باشليه، ونائبة الرئيس السابقة لكوستاريكا ريبيكا غرينسبان.

وسيبدأ أعضاء مجلس الأمن عملية الاختيار الرسمية بحلول نهاية يوليو 2026، في حين يمسك الأعضاء الخمسة الدائمون الذين يتمتعون بحق النقض، الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، مستقبل المرشحين بين أيديهم.

وبمجرد أن يقدم مجلس الأمن توصيته إلى الجمعية العامة، يمكن للأخيرة انتخاب الأمين العام لولاية مدتها خمس سنوات تبدأ في الأول من يناير 2027، قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويمكن أن يخضع المرشحون لمقابلات عامة، وهو إجراء شفافية استخدم لأول مرة خلال عملية الاختيار لعام 2016 التي سمحت لجوتيريش بالوصول إلى ولايته الأولى.

