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تجدد انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بالجيزة رغم العودة المؤقتة لمدة 3 ساعات وإعلان حل الأزمة

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

في تطور جديد لأزمة الكهرباء التي تضرب مناطق واسعة من محافظة الجيزة، تجدد مساء اليوم  انقطاع التيار الكهربي بعد عودة استمرت لثلاث ساعات فقط، عقب انقطاع دام أربعة أيام متواصلة، نتيجة عطل فني جسيم ضرب محطة محولات جزيرة الذهب، ما أدى إلى تأثر عدد من المرافق والخدمات الحيوية، على رأسها مياه الشرب والصرف الصحي، بسبب توقف إمدادات الطاقة الكهربائية المشغلة لمحطات الرفع.

 

حل أزمة خطوط محطة محولات جزيرة الذهب 

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت عن تمكن الأطقم العاملة من إصلاح الكابل 2 وإعادة  التيار الكهربائي على مستوى شبكة التوزيع، فضلا عن إجراء عمليات تأمين التغذية الكهربائية للمناطق فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب، وبذلك تعمل المحطة من خلال الكابلين المغذيين 1 و2 بما يسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الأزمة لحين الاستقرار الكامل للتغذية الكهربية في نطاق المحطة.

 

وصلات كابلات محطة جزيرة الذهب 

وأوضحت الوزارة أن الأطقم العاملة تواصل جهودها للانتهاء من مد مصدر التغذية الكهربائية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب، وتم الانتهاء من عبور المواسير والكوابل أسفل خطوط مترو الأنفاق والسكة الحديد بعد الانتهاء من مد الكوابل فى المناطق الأخرى، واختبارها استعدادا لعمليات الاختبار النهائية وإطلاق التيار الكهربائي.

الكهرباء تعلن عودة التيار لشبكة توزيع جزيرة الدهب

نجاح إصلاح وتوصيل الكابل الثاني بمحطة محولات جزيرة الذهب

تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة المرافق الحيوية

وأشارت الوزارة إلي مواصلة خطة عملها لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية، وكذلك استمرار الدفع بالمولدات المتنقلة لتقديم الدعم اللازم لحين الانتهاء من كافة الأعمال وتوصيل مصدر التغذية الجديد، واستقرار التغذية الكهربائية فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب بشكل كامل، هذا وتتوجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالشكر والتقدير لأهالي المنطقة على مواصلة التعاون وتقديم الدعم والعون للأطقم الفنية العاملة على الأرض.

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