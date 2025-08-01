الجمعة 01 أغسطس 2025
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أخبار مصر

الكهرباء تعلن عن خطة جديدة لإضافة مصدر تغذية ثالث لمحطة محولات جزيرة الذهب

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل مستمرة فى إطار الخطة المرحلية لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف وتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرارها واستمرارية التغذية الكهربائية.

 

جولة وزير الكهرباء والطاقة لمحطة محولات جزيرة الذهب

وخلال تفقده لـ محطة محولات جزيرة الذهب، تابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إضافة مصدر تغذية ثالث إلى محطة محولات جزيرة الدهب عبر نهر النيل، تفقد خلالها الأماكن المحددة لمداخل ومخارج الكوابل ومسارات عبور نهر النيل، وكذلك الوقوف ميدانيا على أعمال تنفيذ المشروع.

هذا وأكد وزير الكهرباء إلى الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في شتى المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة، مشيرا إلى أهمية المتابعة الدقيقة لكافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائي والإهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود فى المتابعة والتفتيش، وضرورة التواجد الميدانى فى مواقع العمل وتكثيف مرور لجان المتابعة الميدانية خلال الفترة المقبلة للوقوف على الواقع الفعلى وتنفيذ خطة العمل.

توفير مصادر تغذية لمحطة محولات جزيرة الذهب

وتابع الدكتور محمود عصمت التحميل على مصدري التغذية لمحطة محولات جزيرة الدهب، واطمأن على توفير القدرات اللازمة لعمل المحطة بكامل سعتها من خلال مصدر التغذية الأساسي، وكذلك المصدر الإضافي الذى تم توفيره بواسطة الحفر النفقي أسفل خطوط السكة الحديد، وحرص على المتابعة الميدانية لجودة التغذية الكهربائية واستقرار التيار فى نطاق عمل محطة جزيرة الدهب بمحافظة الجيزة، موجها بمواصلة العمل والالتزام بالمخطط الزمنى لمشروعات دعم الشبكة فى المنطقة وزيادة قدرتها على مجابهة الأحمال المرتفعة واستقرار وضبط الجهود فى نطاق محافظة الجيزة.
 

دعم وتقوية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة

اكد الدكتور محمود عصمت أن "الكهرباء" مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، موضحا المشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى إطار خطة دعم وتقوية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، وكذلك تعظيم عوائدها بالتوسع في أنظمة التخزين للحفاظ على استقرار التيار، مضيفا أن الكهرباء ركيزة أساسية لخطة التنمية الشاملة التى يجرى تنفيذها فى شتى المجالات وفى نطاق جميع المحافظات. 

التواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات

وأشار إلى المتابعة المستمرة للشبكة الكهربائية على كافة الجهود، والتواجد الدائم لرؤساء الشركات ومسئولي قطاعات التشغيل والصيانة على رأس العمل، والتواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات، وسرعة الاستجابة للمواطنين، موضحا خفض نسب الأعطال وتطبيق معايير الجودة فى التعامل معها، مضيفا أن الشبكة الموحدة للكهرباء نجحت فى اجتياز اختبار لم تتعرض له من قبل وهو ارتفاع الأحمال الكهربائية إلى معدلات غير مسبوقة خلال الصيف الحالي.

يأتي ذلك في إطار برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وخطة تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، وفى ضوء دعم وتطوير وتحديث الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات التوليدية، واستمرارا للمتابعة المستمرة لضمان استقرار التيار وجودة التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، ومواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف.

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