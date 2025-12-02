الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
طرد عضو بارز بـ "حزب البديل" الألماني بعد إلقائه خطابا يقلد أسلوب هتلر (فيديو)

السياسي ألكسندر أيشفالد،
السياسي ألكسندر أيشفالد، فيتو
قرر فرع حزب "البديل من أجل ألمانيا" في مدينة هرفورد فصل السياسي ألكسندر أيشفالد من كتلة الحزب في مجلس المدينة الواقعة في غرب ألمانيا بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر.


وقال ماكسيميليان كنيلر عضو البرلمان الألماني عن "حزب البديل" لوكالة الأنباء الألمانية، مساء الاثنين، إن السياسي ألكسندر أيشفالد ظهر في حفل تأسيس المنظمة الشبابية الجديدة للحزب في مدينة جيسن يوم السبت.

وأفاد كنيلر بأن هناك استعدادات تجري حاليا داخل الفرع المحلي لـ"حزب البديل" للشروع في إجراءات فصل أيشفالد.

وصرح كنيلر بأن أيشفالد لم ينضم إلى الحزب إلا منذ بضعة أسابيع، ولا يكاد يعرفه أحد.

وأضاف أن "الذين عرفوه قالوا إنه لم يكن يلفظ حرف "الراء" بدحرجة اللسان أبدا، في إشارة إلى أنه كان متكلفا في خطابه في المؤتمر ولا ينطق الراء بشكل مقارب لحرف الغين كما ينطقها غالبية الألمان، وكان الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر مشهورا بنطق هذا الحرف بطريقة مفخمة من خلال دحرجة قوية للسان مع سقف الحلق.

ولفت إلى أن أيشفالد كان يتصرف بشكل غير ملفت للنظر حتى ظهوره في المؤتمر، مما يوحي بأن ظهوره في جيسن كان مقصودا، سواء بمبادرة منه أو بتكليف من طرف ثالث، موضحا أن هذا يبقى مجرد تخمين.

وأكد أن الحزب اتفق فورا على الموقف وبدأ باتخاذ جميع الإجراءات "للتخلص منه حيثما أمكن".

من جانبه، قال ألكسندر بارتيك رئيس الفرع المحلي لـحزب البديل من أجل ألمانيا في هرفورد، لقناة صحيفة "فيلت" بخصوص مقابلة انضمام أيشفالد إلى الحزب قبل أسابيع، إنه لم يبد أي شيء مريب.

وأردف بالقول: "لقد تصرف بشكل طبيعي تماما ولم يلفظ حرف "الراء" بدحرجة اللسان"، مؤكدا أنه تحدث بشكل مختلف تماما على المنصة.

من جهتها، أكدت متحدثة باسم سلطات مدينة هرفورد هذه المعلومات.

وفي السياق، تم تحديث البيانات الخاصة بأيشفالد على الموقع الإلكتروني لمجلس المدينة، فمنذ تشكيل البرلمان المحلي المنتخب حديثا في المدينة قبل بضعة أسابيع، كان اسمه مدرجا كعضو في كتلة "حزب البديل من أجل ألمانيا".

وذكرت متحدثة باسم مدينة هرفورد أنه سيتم اعتبار أيشفالد مواطنا خبيرا لا ينتمي إلى أي كتلة، إلى أن يصبح تغيير تشكيل اللجان ساري المفعول بقرار من المجلس في منتصف ديسمبر الجاري.

هذا، وكان أيشفالد قد تقدّم في جيسن بطلب لتولي منصب في مجلس الإدارة التنفيذي للمنظمة الشبابية الجديدة لـ"حزب البديل" والتي تحمل اسم "جيل ألمانيا".

وخلال خطاب ترشحه، لوّح بإصبعه وألقى شعارات يمينية متطرفة بلهجة حادة مستخدما نطقا قويا لحرف "الراء" بدحرجة اللسان من سقف الحلق، ما جعل أسلوبه يذكر السامعين بأسلوب المستشار النازي أدولف هتلر.

ومنذ ذلك الحين تدور داخل "حزب البديل" وعلى الإنترنت مناقشات واسعة حول ما إذا كان ذلك تصرفا مقصودا ومخططا له.

