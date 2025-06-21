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خارج الحدود

أردوغان: هناك مؤامرة ونظام جديد يتزامنان مع مئوية سايكس بيكو ونتنياهو يفعل ما فعله هتلر

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت: قبل 90 عاما قام هتلر بإشعال الحرب العالمية الثانية واليوم نتنياهو مستمر في الطريق نفسه.

مئوية سايكس بيكو

وأضاف أردوغان: هناك مؤامرة ونظام جديد يتزامنان مع مئوية سايكس بيكو ولن نسمح بذلك.

وتابع الرئيس التركي: حل الدولتين هو مفتاح حل كل قضايا الشرق الأوسط.

تغيير النظام الإيراني

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: مسألة تغيير النظام الإيراني أو سقوطه هي مسألة تخص الشعب الإيراني ولا بديل عن ذلك.

وفي رده على سؤال وجهه له أحد الصحفيين عن احتمال اغتيال خامنئي، قال  نتنياهو : تعليماتي أنه لا توجد حصانة لأي شخصية في إيران.

الحرب غير المسبوقة بين البلدين

 في غضون ذلك، توعدت إيران، إسرائيل بجعلها "تندم وتدفع ثمن" هجماتها في الحرب غير المسبوقة بين البلدين.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر إكس "ستواصل إيران ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها بعزة وبسالة وسنجعل المعتدي يندم على خطأه الفادح ويدفع الثمن"، متهما إسرائيل عدوة بلاده اللدودة بالسعي إلى "توسيع رقعة النيران في المنطقة وأبعد من ذلك".

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أردوغان مئوية سايكس بيكو سايكس بيكو الحرب العالمية نتنياهو إيران

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