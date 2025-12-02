هونج كونج: اعتقال 13 شخصا على خلفية أسوأ حريق منذ عقود أسفر عن 151 قتيلا

18 حجم الخط

حريق هونج كونج، واصلت شرطة هونج كونج البحث في سبعة أبراج محترقة ضمن مجمع "وانج فوك كورت"، حيث حوصر السكان أثناء محاولتهم الهروب من النيران.

وتم العثور على جثث في السلالم وعلى الأسطح، في حين لا يزال أكثر من 40 شخصًا في عداد المفقودين.

وقالت المسؤولة تسانج شوك-يين: "بعض الجثث تحولت إلى رماد، لذلك قد لا نتمكن من العثور على جميع المفقودين".

مواد تجديد رديئة ساهمت في انتشار حريق هونج كونج

أظهرت الفحوص أن الشبكة الخضراء المغلفة للسقالات المصنوعة من الخيزران لم تطابق معايير مقاومة الاشتعال، كما ساهمت رغوة العزل المستخدمة في زيادة سرعة انتشار النيران.

وأشار كبار المسؤولين في هونج كونج إلى أن هذه المواد وُضعت في أماكن يصعب الوصول إليها، ما جعلها خارج نطاق التفتيش المعتاد، إضافة إلى تعطل أجهزة إنذار الحريق في المجمع.

التحقيقات والاعتقالات بعد حادث هونج كونج

وأعلنت سلطات هونج كونج اعتقال 13 شخصًا للاشتباه في القتل غير العمد، ضمن التحقيقات في الكارثة.

وأكد مسؤولون أن التحقيقات ستستمر لأسابيع، خصوصًا مع المباني الأكثر تضررًا.

وأشار وزير الأمن كريس تانج إلى محاولات بعض الأشخاص استغلال الكارثة لنشر احتجاجات "معادية"، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

أوضاع الناجين والإغاثة الطارئة بعد حريق هونج كونج

يتأقلم الناجون مع الوضع الصعب بعد أن فقد آلاف السكان منازلهم وممتلكاتهم. ونُقل أكثر من 1,100 شخص إلى مساكن مؤقتة، بينما نُقل 680 آخرون إلى بيوت شباب وفنادق.

وقدمت السلطات دعمًا طارئًا بقيمة 10 آلاف دولار هونج كونج لكل أسرة، بالإضافة إلى المساعدة في إصدار بطاقات هوية وجوازات سفر وشهادات زواج جديدة.

غضب شعبي في هونج كونج وتحذيرات سابقة

وأثار سكان هونج كونج مخاوف منذ سبتمبر 2024 حول قابلية الاشتعال المحتملة للشبكة المستخدمة في السقالات، إلا أن تحذيراتهم لم تُنفذ.

ويعد هذا الحريق الأكثر دموية في هونج كونج منذ عام 1948، حيث قتل حينها 176 شخصًا في حريق بمستودع.

سياق سياسي حساس قبل الانتخابات في هونج كونج

يأتي الحادث قبل الانتخابات التشريعية المقررة نهاية الأسبوع، مما يزيد من الضغوط على السلطات، وسط موجة غضب شعبي واسعة بسبب تجاهل المخاطر وسوء الإشراف على البناء والتجديدات.

