الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هونج كونج: اعتقال 13 شخصا على خلفية أسوأ حريق منذ عقود أسفر عن 151 قتيلا

هونج كونج: اعتقال
هونج كونج: اعتقال 13 شخصا على خلفية أسوأ حريق منذ عقود، فيتو
18 حجم الخط

حريق هونج كونج، واصلت شرطة هونج كونج البحث في سبعة أبراج محترقة ضمن مجمع "وانج فوك كورت"، حيث حوصر السكان أثناء محاولتهم الهروب من النيران. 

وتم العثور على جثث في السلالم وعلى الأسطح، في حين لا يزال أكثر من 40 شخصًا في عداد المفقودين. 

وقالت المسؤولة تسانج شوك-يين: "بعض الجثث تحولت إلى رماد، لذلك قد لا نتمكن من العثور على جميع المفقودين".

 

مواد تجديد رديئة ساهمت في انتشار حريق هونج كونج

أظهرت الفحوص أن الشبكة الخضراء المغلفة للسقالات المصنوعة من الخيزران لم تطابق معايير مقاومة الاشتعال، كما ساهمت رغوة العزل المستخدمة في زيادة سرعة انتشار النيران. 

وأشار كبار المسؤولين في هونج كونج إلى أن هذه المواد وُضعت في أماكن يصعب الوصول إليها، ما جعلها خارج نطاق التفتيش المعتاد، إضافة إلى تعطل أجهزة إنذار الحريق في المجمع.

 التحقيقات والاعتقالات بعد حادث هونج كونج

وأعلنت سلطات هونج كونج اعتقال 13 شخصًا للاشتباه في القتل غير العمد، ضمن التحقيقات في الكارثة. 

وأكد مسؤولون أن التحقيقات ستستمر لأسابيع، خصوصًا مع المباني الأكثر تضررًا. 

وأشار وزير الأمن كريس تانج إلى محاولات بعض الأشخاص استغلال الكارثة لنشر احتجاجات "معادية"، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

 

أوضاع الناجين والإغاثة الطارئة بعد حريق هونج كونج

يتأقلم الناجون مع الوضع الصعب بعد أن فقد آلاف السكان منازلهم وممتلكاتهم. ونُقل أكثر من 1,100 شخص إلى مساكن مؤقتة، بينما نُقل 680 آخرون إلى بيوت شباب وفنادق. 

وقدمت السلطات دعمًا طارئًا بقيمة 10 آلاف دولار هونج كونج لكل أسرة، بالإضافة إلى المساعدة في إصدار بطاقات هوية وجوازات سفر وشهادات زواج جديدة.

 

غضب شعبي في هونج كونج وتحذيرات سابقة

وأثار سكان هونج كونج مخاوف منذ سبتمبر 2024 حول قابلية الاشتعال المحتملة للشبكة المستخدمة في السقالات، إلا أن تحذيراتهم لم تُنفذ. 

ويعد هذا الحريق الأكثر دموية في هونج كونج منذ عام 1948، حيث قتل حينها 176 شخصًا في حريق بمستودع.

 

سياق سياسي حساس قبل الانتخابات في هونج كونج

يأتي الحادث قبل الانتخابات التشريعية المقررة نهاية الأسبوع، مما يزيد من الضغوط على السلطات، وسط موجة غضب شعبي واسعة بسبب تجاهل المخاطر وسوء الإشراف على البناء والتجديدات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هونج كونج حريق هونج كونج حادث هونج كونج سلطات هونج كونج ضحايا حريق هونج كونج

مواد متعلقة

ارتفاع حصيلة قتلى حريق هونج كونج إلى 151 شخصا

فرق وشركات الكيبوب تتبرع بملايين الدولارات لإغاثة ضحايا حريق هونج كونج المأساوي

ارتفاع عدد ضحايا حريق الأبراج في هونج كونج إلى 94 قتيلا وعشرات المصابين

ارتفاع عدد قتلى حريق هونج كونج إلى 83 شخصا

الأكثر قراءة

الدوري الإيطالي، كريمونيسي يتقدم على بولونيا 2-1 في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

أمطار ورياح وسحب منخفضة، حالة الطقس غدا الثلاثاء

حلمي طولان يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام الكويت في كأس العرب

تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

تفاصيل طرح شقق مدينتي ضمن مبادرة بيتك في مصر

تعرف على نقاط صلاح، كاف يعلن نتائج تصويت أفضل لاعب في أفريقيا

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الامتحان في المنام وعلاقته بعدم القدرة على حل المشكلات

الإفتاء توضح مدى صحة حج المرأة أثناء فترة العدة

هل يجوز الدعاء على النفس بالموت بعد فقدان الأبناء؟ أمين الفتوى يكشف مخالفة شرعية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads