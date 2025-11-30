الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية

جنود الاحتلال، فيتو
جنود الاحتلال، فيتو
18 حجم الخط

اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية اليوم الأحد، البلدة القديمة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

 

العفو الدولية تدعو لوقف جرائم الاحتلال بالضفة الغربية

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية واسعة النطاق التي شنها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة. 

وقالت المنظمة: إن العمليات العسكرية تشكل جزءا من نظام الفصل العنصري القاسي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، وسيكون لها عواقب وخيمة على حقوقهم.

وطالبت منظمة العفو المجتمع الدولي بمنع التصعيد الإسرائيلي واتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

 

قوات الاحتلال تعدم فلسطينيين بالرغم من استسلامهما

وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو مصور إطلاق عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على رجلين من الضفة الغربية رغم استسلامهما.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد المنتصر بالله عبد الله (26 عامًا) ويوسف عصاعصة (37 عامًا) برصاص الاحتلال في جنين".

من جانبها، وتعليقًا على الحادثة، أدانت السلطة الفلسطينية "جريمة الإعدام الميداني" متهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جريمة حرب".

واعتبر البيان أن الحادثة تمثل "جريمة حرب موثقة ومكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية والأعراف والقيم الإنسانية".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها "تدين بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق شابين فلسطينيين في منطقة جبل أبو ظهير قرب مخيم جنين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الضفة الغربية نابلس مدينة نابلس البلدة القديمة إسرائيل منظمة العفو الدولية

مواد متعلقة

بمشاركة "حزب الله"، إسرائيل تتأهب لسيناريو "7 أكتوبر" في الضفة الغربية

الاحتلال ينفذ حملة مداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية

جيش الاحتلال ينسحب من طوباس بالضفة بعد عملية استمرت 4 أيام

مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين شمال الخليل بالضفة الغربية

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 3 أصناف والطماطم تبدأ من 3 جنيهات

أيمن الجميل: الزراعة المصرية تعيش أزهى عصورها والأراضي الجديدة تضاعف المساحة

ارتفاع جديد في البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الفراولة والتين والبرتقال أبو سرة يبدأ من 10 جنيهات

ليفربول يسعى لتصحيح مساره في البريميرليج أمام وست هام

ارتفاع جديد في "كريستال وسلايت"، أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

أخبار مصر: نص أحكام الإدارية العليا في طعون الانتخابات، احتفالات في المحافظات، ضبط البلوجرز المشككين في سلامة الغذاء

خدمات

المزيد

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

هل يجيز قانون الإجراءات الجنائية التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة؟

أسعار الذهب اليوم الأحد 30-11-2025، قفزة غير متوقعة في جميع العيارات

المزيد

انفوجراف

الدوائر الملغاة بأحكام الإدارية العليا بانتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الصباح لطمأنة القلوب وكشف الكروب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads