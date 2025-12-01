الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

ميرهان حسين تطرح أحدث أغنياتها "شهر ديسمبر"

ميرهان حسين
ميرهان حسين
طرحت الفنانة ميرهان حسين أحدث أعمالها الغنائية وهي أغنية “شهر ديسمبر”، وهي الأغنية الأولى من ألبوم شط قلبي، وهي من كلمات سمير طارق، ألحان جابر جمال، توزيع محمد هارون.

 

ونشرت ميرهان حسين مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت عليها معلقة: "شهر ديسمبر يشبه ليا ماهو شهر عديم الاستقرار.. وانا شبهه مليون في المية".

 

 

أغنية ميرهان حسين

 

وتابعت: "شهر ديسمبر out now من ألبوم شط قلبي، أغنيتي الأولى من ألبومي الأول يا رب تعجبكوا".

 

ميرهان حسين تغني حبيبي غاب 

 

وكانت شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع الفيديو أثناء أداء أغنية "حبيبي غاب" التي قدمها هشام نور ضمن ألبوم غنائي سنة 1995.

وقدمت ميرهان حسين مؤخرا ميدلي لألحان الموسيقار الراحل محمد رحيم، ونشرت مقطع الفيديو عبر حسابها على انستجرام، وكتبت معلقة: "ميدلي من ألحان الفنان العظيم الحساس الموهوب الكبير الراحل محمد رحيم، اللي كان له مكانة كبيرة في التلحين والموسيقى والغناء، وعمل أجمل الألحان العظيمة اللي هتفضل جزء من ذكرياتنا الجميلة أوي".

وأضافت: "كان له مكانة خاصة في قلبي لأنه كان من أنضف الناس وأجمل القلوب، الله يرحم محمد رحيم ويجعله من أهل الجنة".

