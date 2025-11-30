قبل طرحه غدا، تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"

18 حجم الخط

ينتظر الجمهور، طرح ألبوم رامي جمال الجديد غدا الإثنين علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب ليجدد نشاطه الفني من بعد أخر ألبوماته محسبتهاش.

ألبوم رامي جمال والذي يأتي بعنوان “مطر ودموع” يضم 12 أغنية درامية لتناسب أجواء الشتاء.

تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد

ويضم ألبوم رامي جمال أغنية كاس الحظ، فين حكاوينا، حاولت أنساه، كده هاموت، قد الليالي، سلام، ودعتيني، ياريت ماتجيش، أنا عارف، سيبوها تعيش، الناس كتير، ماليش غيرك.

وكان يضم الألبوم في البداية 6 أغاني فقط، ولكنه قرر وبشكل مفاجئ ضم بعض الأغاني لـ الألبوم ليصبح 12 أغنية.

ولقيت أغنية رامي جمال الجديدة “أزيك”، من اليوم ماليش غيرك، ردود أفعال واسعة من قبل الجمهور، بعد طرحها علي موقع يوتيوب ومنصات الموسيقي، والأغنية تحمل الطابع الدرامي.

أغنية رامي جمال الجديدة إزيك من كلمات تامر حسين، ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أمين نبيل

وأشاد الجمهور بأغنية رامي جمال الجديدة ماليش غيرك، ومن أبرز التعليقات التي جاءت: هو دا الفنان اللي بنقول عليه لو مش موجود هنسمع مين، كده الشتاء بدأ أغاني رامي جمال مش بس لحن وصوت دي حكايات قلوب، وغيرهم من التعليقات.

