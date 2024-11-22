ميرهان حسين بمهرجان القاهرة: أحضر لمشروع غنائي، وهذه رسالتي لـ أحمد عز

قالت الفنانة ميرهان حسين، إنها تختار أدوارها التمثيلية بعناية، مضيفة "عايزة أعمل حاجة بعد دور نوارة في فيلم الونش، بقالي سنة ونصف أحضر لمشروع غنائي، ولدي تأنٍ حاليا في اختيار أدواري التمثيلية".

أهمية مهرجان القاهرة السينمائي

ولفتت خلال وجودها على هامش حفل ختام الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إلى أن "الفساتين والريد كاربت مش كل اللي بيحصل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هناك ورش فنية وندوات وفعاليات وأفلام كل صناع السينما بيستفادوا منها".

رسالة لأحمد عز

ووجهت رسالة للفنان أحمد عز بعد حصوله على جائزة فاتن حمامة بمهرجان القاهرة السينمائي، قائلة:"ألف مليون مبروك وتستاهل كل خير ودايما منور ومشرفنا، وأحب أشوف كل نجومنا اللي بيقدموا فن حلو بيتكرموا زي كريم عبد العزيز، ونجومنا لا يقلوا قيمة وأهمية عن نجوم العالم".

الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وأقيمت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وشهدت مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش.

وبلغ إجمالي الأفلام المشاركة في دورة 2024 من مهرجان القاهرة السينمائي 194 فيلمًا، من 72 دولة حول العالم.

ووصل عدد عروض السجادة الحمراء للمهرجان 16 فيلمًا، وعدد العروض العالمية الأولى 37 فيلمًا، فيما جاء عدد العروض الدولية الأولى 8 أفلام،وعروض الشرق الأوسط وأفريقيا 119 فيلمًا.



فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

وضمن فعاليات المهرجان، أقيم برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما (CID) في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، وهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وشارك به مجموعة متميزة من المخرجين، المنتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية.

وتضمنت فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تناولت تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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