الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التحفظ على زيت طعام مجهول المصدر في حملة تموينية بالإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه
18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

 

بشرب سحلب ولابسة لكلوك، نشوى مصطفى ترد على شائعة وفاتها

كأس مصر، طلائع الجيش يتقدم على السكة الحديد بهدف في الشوط الأول


 
وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

   
حيث شنت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة الدكتورة كريمة تمساح مديرة الإدارة وإشراف خالد عوض رئيس الرقابة وفريق العمل التابع له بحملة تموينية بنطاق الإدارة.

حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة 

 

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر حيازة زيت طعام مجهول المصدر بأحد  منافذ مشروع جمعيتي سعة العبوة ٨٠٠ مل وتم التحفظ على ٥ كرتونة × ١٢ زجاجة باجمالى٦٠ زجاجة
 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالاسكندرية مديرية التموين الفريق أحمد خالد

مواد متعلقة

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال علاء الدين خضري قائد قوات النخبة بحركة الجهاد 

كأس مصر، طلائع الجيش يتقدم على السكة الحديد بهدف في الشوط الأول

نقابة الصحفيين توزع تأشيرات العمرة بحضور شخصيات إعلامية ودينية ( صور)

الأكثر قراءة

كأس مصر، الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 1/1 في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

نقيب الصحفيين يعلن موعد حفل جوائز مسابقة الصحافة المصرية

تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

كأس مصر، طلائع الجيش يتقدم على السكة الحديد بهدف في الشوط الأول

الأرصاد: نوة قاسم تضرب الإسكندرية وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح مدى صحة حج المرأة أثناء فترة العدة

هل يجوز الدعاء على النفس بالموت بعد فقدان الأبناء؟ أمين الفتوى يكشف مخالفة شرعية (فيديو)

ما حكم الإنشاد الديني للنساء في حفلات الاختلاط؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads