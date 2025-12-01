التحفظ على زيت طعام مجهول المصدر في حملة تموينية بالإسكندرية
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.
وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.
حيث شنت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة الدكتورة كريمة تمساح مديرة الإدارة وإشراف خالد عوض رئيس الرقابة وفريق العمل التابع له بحملة تموينية بنطاق الإدارة.
حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة
وأسفرت الحملة عن تحرير محضر حيازة زيت طعام مجهول المصدر بأحد منافذ مشروع جمعيتي سعة العبوة ٨٠٠ مل وتم التحفظ على ٥ كرتونة × ١٢ زجاجة باجمالى٦٠ زجاجة
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة
