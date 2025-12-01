نقابة الصحفيين توزع تأشيرات العمرة بحضور شخصيات إعلامية ودينية ( صور)

18 حجم الخط

تسلم الصحفيون، المشاركون في برنامج العمرة الذي تنظمه النقابة، تأشيرات العمرة، وسط مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس النقابة، حيث جاء الحفل بالتزامن مع صالون النقابة الشهري الذي يأتي تحت عنوان معركة الهوية وحماية الثوابت في عالم سريع التغير.

فرقة مديح البرهامية

كما أحيت فرقة مديح البرهامية احتفالية توزيع تأشيرات العمرة بنقابة الصحفيين، والتي تستضيفها لجنتا الشئون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، كما قام المنشد محمود هلال، منشد الشارقة بأداء عدد من الأناشيد الدينية والابتهالات.

و شهدت الحفل توزيع تأشيرات العمرة للزملاء الصحفيين المشاركين في برنامج العمرة، الذي تنظمه النقابة، إلى جانب مشاركة فضيلة الدكتور أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف لشرح مناسك العمرة للزملاء المشاركين فى عمرة شهر ديسمبر، والمنشد محمود هلال، منشد الشارقة، ومديح لأبناء الطريقة البرهامية لإحياء أجواء الاحتفال بتوزيع تأشيرات العمرة، وتقديم الإعلامى الدكتور وليد الحسيني.

الصالون الشهري للصحفيين

وتتزامن الاحتفالية مع الصالون الشهري للجنه الشئون العربية والتي تناقش موضوعًا محوريًا بعنوان: "معركة الهوية وحماية الثوابت في عالم سريع التغيّر"، وهو أحد الموضوعات، التي تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة، التي يشهدها العالم.

