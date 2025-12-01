ديسمبر يشهد هبوط أسعار سيارات شانجان بقيمة 100 ألف جنيه

18 حجم الخط

سيارات شانجان، شهدت أسعار سيارات شانجان في السوق المحلي تراجعا كبيرا في الأسعار يصل نحو 100 ألف جنيه، مما يساهم ذلك في تنشيط حركة المبيعات محليا، وبدأت المعارض تطبيق الأسعار الجديدة من اليوم الإثنين.

أسعار سيارات شانجان فى السوق المصرى

أخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية شانجان كافة الموزعين والتجار بالاسعار الجديدة لسيارات شانجان فى السوق المحلى بعد تراجع الأسعار.

ونرصد في التقرير التالي الأسعار وهي:-

مواصفات محرك سيارات شانجان

وزُودت سيارات شانجان Uni بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 تيربو، ينتج قوة قدرها 177 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة

مواصفات ووسائل الأمن والسلامة لسيارات شانجان

وسائد وستائر هوائية للمقاعد الأمامية والجانبية

وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل

ونظام الثبات الإلكتروني

وبرامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات

وفرامل يد إلكترونية ذات تعليق تلقائي

بالإضافة إلى أجهزة تحذير المسافات الخلفية والأمامية

عجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد

وفرش جلد للمقاعد الداخلية، وخاصية التهوية بالمقاعد الأمامية

وإمكانية طي المقاعد الخلفية ومسند يد خلفي وشاحن USB X3

وتكييف هواء أوتوماتيك

وثلاجة بمسند اليد الأمامي

وفتحات تهوية خلفية للتكييف

وشاشة عداد LCD 10.3 بوصة

وناقل حركة إلكتروني

مع إمكانية تعديل مقعد السائق والراكب الأمامي كهربائيًّا

ووجود داعم قطنية لكرسي السائق

وسخانات بالمقاعد الأمامية

