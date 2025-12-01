الإثنين 01 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

مباريات الفراعنة في كأس العرب بتعليق مدحت شلبي على MBC مصر

مدحت شلبي، فيتو
18 حجم الخط

 

يتولى المعلق الرياضي مدحت شلبي مهمة التعليق على مباريات كأس العرب 2025، وفي مقدمتها مواجهات منتخب مصر، إلى جانب عدد من أهم وأقوى مباريات البطولة المقرر إقامتها في الدوحة خلال شهر ديسمبر الجاري.

ويعود شلبي لتقديم صوته المميز لجماهير الكرة العربية عبر شاشة MBC مصر، حيث يقود التغطية الصوتية لعدد من اللقاءات الجماهيرية، معتبرًا أن البطولة فرصة لظهور كروي قوي يجذب المشاهدين في المنطقة العربية.

 

تغطية خاصة

 

ويأتي وجود مدحت شلبي ضمن الطاقم المشارك في تغطية البطولة ليضيف طابعًا خاصًا عبر أسلوبه المعروف وحضوره الجماهيري، خاصة في المباريات الحاسمة التي تحظى بمتابعة واسعة.

 

ويخوض منتخب مصر منافسات كأس العرب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الأردن والإمارات والكويت.

 

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة نظيره منتخب الكويت في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب بقطر. 

 

وتنقل شبكة بي إن سبورت المباراة على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية. 

 

قائمة منتخب مصر في كأس العرب
وفي وقت سابق، أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، القائمة النهائية التي تخوض منافسات البطولة المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة وضمت 23 لاعبا هم:

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.

الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.

الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – محمد مسعد – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – مروان حمدي.

 

