الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال ينفذ عمليات تدمير في مخيم جنين ويرسل إخطارات هدم بعدة مناطق

جرافات الاحتلال،
جرافات الاحتلال، فيتو
18 حجم الخط

 تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الـ315 على التوالي، مع تصاعد عمليات الهدم والتجريف للمباني في المخيم، وحملات الاعتقال ومداهمة المنازل وتخريب ممتلكات المواطنين. 

تصاعد عمليات الهدم والتجريف للمباني في المخيم

 ووزع جيش الاحتلال إخطارات هدم لعدد من المنازل في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، بينما أجبر عددًا من المواطنين على إخلاء منازلهم في حي الجابريات في محيط مخيم جنين. 

وبدأت قوات الاحتلال بهدم 24 مبنى سكنيا إضافيا في مخيم جنين، بعد تدمير ما يزيد عن 700 منزل ومنشأة بشكل جزئي أو كلي.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على جنين، أجبر الاحتلال 4000 أسرة فلسطينية على النزوح من المخيم في أوضاع إنسانية قاسية. 

الاحتلال يصعد من عمليات التنكيل بالمواطنين  

 كما صعدت قوات الاحتلال من عمليات التنكيل بالمواطنين في بلدات المحافظة، واقتحام منازلهم وتخريب محتوياتها حيث اعتقلت شابا من بلدة قباطية جنوب جنين، حيث نشرت فرق المشاة فيها واحتجزت عددًا من المواطنين وحققت معهم. 

وتتعرض بلدة يعبد منذ حوالي 24 يوما لعدوان إسرائيلي، وتتمركز قوات الاحتلال في ثكنة عسكرية داخل البلدة وتستولي على منازل.

كما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات لمنازل المواطنين خلال اقتحام قرية بير الباشا، جنوب جنين، بينما أطلقت قنابل الغاز والصوت خلال اقتحامها بلدة السيلة الحارثية، غرب المحافظة. 

وقوات الاحتلال تعتقل الشابين مصعب جعايصة شقيق الشهيد يزيد جعايصة وعلاء جعص من مخيم جنين، خلال تواجدهم في بلدة برطعة شمال غرب جنين.

ومنذ بدء العدوان، ارتقى في جنين ومخيمها وبلداتها أكثر من 69 شهيدًا بينهم 4 برصاص واعتداءات أجهزة أمن السلطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي على جنين العدوان الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب جنين جيش الاحتلال

مواد متعلقة

الحزب العربي الناصري: انتهاكات الاحتلال في فلسطين تؤكد أهمية معركة التحرر الوطني

قوات الاحتلال تستأنف هدم 24 منزلا ومبنى وتسوية شوارع في مخيم جنين

جيش الاحتلال يواصل عملية هدم المباني في منطقة جنين

الاحتلال ينفذ حملة مداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية

الأكثر قراءة

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة

حبس عامل مدرسة دولية اعتدى على تلاميذ بالإسكندرية 4 أيام

السيدة نفيسة، من هي؟ ولماذا لُقبت بـ"نفيسة العلم"؟ في ذكرى مولد صاحبة المقام

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

دولة التلاوة.. وشغفي الذي فتر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للناشئين قطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

السيدة نفيسة، من هي؟ ولماذا لُقبت بـ"نفيسة العلم"؟ في ذكرى مولد صاحبة المقام

مفتي الجمهورية: احتكار السلع بقصد زيادة الأسعار حرام شرعا ومجرم قانونا

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بزيادة في الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads