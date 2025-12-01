وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

18 حجم الخط

شهد، اليوم الإثنين، المستشار عدنان فنجري وزير العدل انطلاق البرنامج السنوي للاجتماع الواحد والعشرين لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة (نزاعات الدولة) في الدول العربية، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر.

وذلك بحضور المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدي وزير العدل المعنيين ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار حرص وزارة العدل على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك.

انطلاق البرنامج السنوي للاجتماع الواحد والعشرين لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل بالوفود المشاركة من الدول العربية الشقيقة، موجهًا التحية إلى القامات القانونية والقضائية الجليلة المشاركة فيها، كما وجه الشكر إلى هيئة قضايا الدولة المصرية لدعوتها الكريمة، وما بذلته من جهد في تنظيم وتنسيق هذا الاجتماع.

وأكد وزير العدل أن هذه الدورة تحظى بأهمية خاصة كونها امتدادا لمسار طويل من التنسيق العربي القانوني، مشيدًا بما تم إنجازه في الدورة السابقة كونه يمثل رصيدًا ينبغي تعزيزه والبناء عليه، ليتحول هذا الاجتماع إلى منصة عربية مستدامة.

وزير العدل: التكامل العربي ضرورة لتبادل الخبرات

كما أكد وزير العدل أن جمهورية مصر العربية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية تؤمن بأن التكامل العربي ضرورة لا بديل عنها، وتبادل الخبرات طريقًا أقصر لرفع كفاءة المؤسسات.

وفي ختام كلمته أشار إلى أن الوزارة تُولي اهتمامًا خاصًا لترسيخ أوجه التعاون القضائي بين الدول العربية، كما وجه الشكر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لرعايتها هذا الاجتماع، وإلى هيئة قضايا الدولة على تنظيمها له، سائلًا المولى عز وجل أن تسهم هذه الدورة في ترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق في الدول والمجتمعات العربية.

وفي ختام فعاليات الجلسة الافتتاحية، تفقد الوزير والحضور معرض سيرة ومسيرة داخل متحف جامعة الدول العربية، الذي يشمل استعراضا لتاريخ نشأة الجامعة وأبرز المحطات التاريخية لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.