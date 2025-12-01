الإثنين 01 ديسمبر 2025
حوادث

افتتاح الاجتماع الحادى والعشرين لرؤساء هيئات قضايا الدولة

قضايا الدولة
قضايا الدولة
افتتح المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية.

 

حضر  الاجتماع وزير العدل  المستشار محمد الشناوى الجلسة الافتتاحية المنعقدة  بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات الجهات والهيئات القضائية وكبار رجال الدولة. 

 

الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

 ورافق المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية. 

يأتي الاجتماع المقرر عقده على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من ١ حتى ٣ ديسمبر الجاري، بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وهيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة من رؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية.

حيث يتناول عددًا من المحاور المتخصصة في تطوير عمل إدارات قضايا الدولة.

ومع ختام فعاليات الجلسة الافتتاحية، حرص الحضور على القيام بجولة داخل متحف جامعة الدول العربية شملت استعراض لتاريخ نشأتها وأبرز المحطات التاريخية للجامعة العربية.

