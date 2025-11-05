تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 247 (تابع)، الصادر في 4 نوفمبر 2025، 4 قرارات مهمة لمحافظة القاهرة، بشأن تعديل تعريفة خطوط هيئة النقل العام وشركات النقل

-قرار محافظة القاهرة رقم ١٩٠٥٧ لسنة ٢٠٢٥، بشأن تعديل تعريفة خطوط هيئة النقل العام وشركات النقل، حيث زاد سعر تعريفة الأتوبيس العادي من 10 إلى 12 جنيه، والأتوبيس المكيف من 20 إلى 23 جنيها، والميني باص من 16 إلى 18 جنيها، والميني باص المكيف من 19 إلى 22 جنيها.

-وقرار محافظ القاهرة رقم ١٩٠٥٨ لسنة ٢٠٢٥، بشأن تعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة (البيضاء) لتصبح كالتالى: 13.5 جنيه لفتح العداد ويشمل 1 كيلو متر، و3 جنيهات لكل 1 كيلو متر بعد الكيلو متر الأول من فتح العداد. و30 جنيهًا ساعة الانتظار وتزداد بواقع ١٤ جنيهًا لكل ساعة إضافية.

-وقرار محافظ القاهرة رقم ١٩٠٥٩ لسنة ٢٠٢٥، بشأن تعديل تعريفة ركوب سيارات السيرفيس حسب المسافة وتتراوح التسعيرة من 7 إلى 24 جنيهًا.

- قرار رقم ١٩٠٦٠ لسنة ٢٠٢٥، تعديل تعريفة سيارات أجرة الأقاليم لتراوح حسب المسافة من 46 وحتى 265 جنيهًا.









