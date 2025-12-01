الإثنين 01 ديسمبر 2025
مؤشرات في إسرائيل لاحتمال تسليم حماس جثمان أحد الأسرى اليوم

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الإثنين، بوجود مؤشرات في إسرائيل لاحتمال تسليم حركة حماس جثمان أحد المحتجزين الإسرائيليين اليوم.

مراقبة استخراج جثث القتلى عبر مسيرات 

وفي الشهر الماضي، أفادت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بأن القوات الإسرائيلية راقبت عمليات استخراج الجثث التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية عبر طائرات مسيرة.

 وأضافت تلك المواقع بعد ذلك إلى ما وصفته بـ«بنك أهدافها»، ثم استهدفتها لاحقًا بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

 

تفاصيل الاتهام وموقف القسام

وقال بيان القسام: إن المشاهد التي وثقتها الكتائب أظهرت قيام الاحتلال الإسرائيلي بتتبع تحركات فرق الاستخراج واستخدام المعلومات الناتجة عن تلك المراقبة في استهدافات لاحقة، وهو ما اعتبرته الكتائب «انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقواعد الإنسانية». 

وحذّر محللون من أن استمرار خروقات الاحتلال ووقائع الاستهداف أثناء أو بعد توقِّف إطلاق النار قد يهدد العودة إلى تصعيد أوسع، فيما شددت الفصائل على ضرورة التزام جميع الأطراف بتسهيل العمل الإنساني كخطوة ضرورية لحماية المدنيين وإنهاء ملف الجثث.

