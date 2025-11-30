الأحد 30 نوفمبر 2025
وزيرتا التضامن والتنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مساء اليوم محطة طنطا لإنتاج البيض، وذلك لمتابعة سير العمل بالمحطة عقب تشغيلها من خلال شركة Cairo Three A "كايرو ثري إيه" للدواجن.

 

وذلك ضمن عقد حق الانتفاع الذي تم ترسيته على الشركة بعد مزايدة علنية، وتعد محطة طنطا لإنتاج البيض واحدة من أكبر محطات إنتاج البيض على مستوى الجمهورية، حيث تقع في قرية كفر الشيخ سليم بمركز ومدينة طنطا، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 14 فدانًا، وتستهدف إنتاج نحو 70 مليون بيضة سنويًا.

 

شرح تفصيلي عن المحطة

واستمعت الدكتورة مايا مرسي والدكتورة منال عوض والمحافظ إلى شرح تفصيلي عن المحطة من الدكتور زغلول خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون البيئة والمجازر والتي تتكون من جزئين متجاورين يفصل بينهما طريق، حيث يقع الجزء الأول على مساحة 11 فدانًا ويضم عنابر إنتاج بيض بمساحات 12 متر × 85 متر لكل عنبر، بطاقة استيعابية تصل إلى 34 ألف طائر لكل عنبر

مصنع لإنتاج العلف

 جانب مصنع لإنتاج العلف بطاقة تتراوح بين 3 إلى 5 أطنان في الساعة، وسيلو علف بسعة 18 طن، وخزانان مياه بسعة إجمالية 20 متر مكعب لكل عنبر، إضافة إلى غرف محولات كهرباء وماكينات ديزل ثابتة ومتحركة لتأمين التشغيل.

ويضم الجزء الثاني 3 فدان تتضمن عنبرين للتربية بطاقة استيعابية 42 ألف طائر لكل عنبر، بالإضافة إلى سيلو علف وخزان مياه وغرف اللوحات الكهربائية الفرعية، كما تعمل جميع أنظمة التغذية وجمع البيض والمخلفات بشكل آلي لتسهيل العمليات الإنتاجية بكفاءة عالية.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج للمزرعة في نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٥.

الجريدة الرسمية