شهيد فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية شرقي غزة

18 حجم الخط

استشهد مواطن فلسطيني برصاص مسيرة إسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، شرقي مدينة غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها لوقف إطلاق النار، وشنت غارات وقصفت بالمدفعية عدة مناطق شرقي قطاع غزة.

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أكدت مصادر طبية استشهاد المواطن محمد نصر صيام برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأفاد مصدر محلي أن طيران الاحتلال شن غارات على مناطق عدة شرقي قطاع غزة، مستهدفا بالقصف الصاروخي شرقي حييْ الشجاعية والتفاح.

خان يونس

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من خان يونس داخل الخط الأصفر في قطاع غزة، فيما أطلقت مروحيات “إسرائيلية” النار في المناطق الشرقية من المدينة.

واستهدفت قوات الاحتلال شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، بعدد من قذائف المدفعية.

خروقات وقف إطلاق النار

ووفق "المكتب الإعلامي الحكومي في غزة"، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال 50 يومًا على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ،591 خرقًا أسفرت عن 357 شهيدا و903 مصابين و38 اعتقالًا تعسفيا.

وأوضح المكتب الحكومي أن "الاعتداءات شملت 164 إطلاق نار مباشر و25 توغلًا و280 قصفًا و118 نسفًا لمنازل ومنشآت مدنية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي".

مطالبة الوسطاء بالتحرك

ودان المكتب بشدة هذه الخروقات، محملًا الاحتلال المسئولية الكاملة عن تداعياتها، ومطالبًا الولايات المتحدة والوسطاء ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات وإلزام الاحتلال بالاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.