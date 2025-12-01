إزالة الكثبان الرملية ووضع علامات إرشادية وترميم الحفر بطرق الوادي الجديد

18 حجم الخط

تواصل هيئة الطرق بمحافظة الوادي الجديد، أعمال تأمين الطرق الإقليمية التي تربط بين المراكز، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحقيق السلامة المرورية على الطرق الإقليمية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف جهود رفع تراكمات الكثبان الرملية على الطرق؛ حفاظًا على أرواح وسلامة مستخدمي الطرق.

وقدمت هيئة الطرق بالوادي الجديد، عدد من الخدمات تمثلت في رفع وإزالة الكثبان الرملية بطرق:الفرافرة/ الواحات البحرية، والفرافرة/ ديروط، وباريس/ درب الأربعين، والخارجة/ الداخلة.

هذا فيما تضمنت خدمات هيئة الطرق وضع علامات إرشادية بطرق: الخارجة/ الداخلة، والخارجة/ باريس، وبغداد / الأقصر، بالإضافة إلى ترميم الحفر والقطوعات بطريق الخارجة/ باريس.

وتأتي هذه الخدمات السريعة في إطار حرص محافظة الوادي الجديد على سلامة المواطنين واستمرار الخدمات العامة دون انقطاع، وتأكيدًا على جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع مختلف الظروف الطارئة.

وأكدت الهيئة أنها كثّفت جهودها في مراقبة زحف الرمال على الطرق الحيوية، ضمن خطة استباقية لرفع كفاءة الشبكة وضمان استمرار الحركة المرورية دون تعطّل.

ويُذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، والتي تركز على عناصر السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق.

ودعت الهيئة مستخدمي الطرق إلى التفاعل مع قنوات التواصل الرسمية، حيث تستقبل جميع الملاحظات والإبلاغ عن حالات زحف الرمال.

