جيش الاحتلال يواصل عملية هدم المباني في منطقة جنين

18 حجم الخط

أعلن جيش الاحتلالالإسرائيلي، اليوم السبت، مواصلة نشاطهم شمالي الضفة الغربية زاعمًا تدمير عبوات ناسفة ووسائل قتالية في جنين.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية هدم المباني في منطقة جنين.

العثور على مختبر للعبوات الناسفة وذخائر ووسائل قتال

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على مختبر للعبوات الناسفة وذخائر ووسائل قتالية في مخيم جنين.

وقبل وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن جيش الاحتلال بدأ هدم 24 منزلا ومبنى في مخيم جنين بالضفة الغربية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الاعتداء على الضفة الغربية، حيث أفاد موقع "والا" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 100 مشتبه به في بلدة طمون بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية، كما أخرج أكثر من 20 عائلة من منازلها في البلدة بحثا عن وسائل قتالية.

الاحتلال يطلق قنابل الغاز على المزارعين

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز وقمعت المزارعين والنشطاء خلال محاولتهم الوصول إلى أراضيهم، في بلدة ترقوميا غرب الخليل.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت عملية هدم لـ 24 منزلا ومبنى في مخيم جنين بـ الضفة الغربية المحتلة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق صباح الجمعة أنه يستعد لهدم 24 مبنى في المخيم لدواع عملياتية ضرورية وفق ما جاء في إعلانه.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، صباح أمس، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية واسعة النطاق التي شنها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.

العفو الدولية تدعو لوقف جرائم الاحتلال بالضفة الغربية

وقالت المنظمة إن العمليات العسكرية تشكل جزء من نظام الفصل العنصري القاسي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، وسيكون لها عواقب وخيمة على حقوقهم.

وطالبت منظمة العفو المجتمع الدولي بمنع التصعيد الإسرائيلي واتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأظهر مقطع فيديو مصور إطلاق عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على رجلين من الضفة الغربية رغم استسلامهما.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد المنتصر بالله عبد الله (26 عامًا) ويوسف عصاعصة (37 عامًا) برصاص الاحتلال في جنين".

من جانبها، وتعليقًا على الحادثة، أدانت السلطة الفلسطينية "جريمة الإعدام الميداني" متهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جريمة حرب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.