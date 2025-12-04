عمرو عبد الحافظ: ثنائية الدعوة والتنظيم السري وضعت الإخوان في مربع الإرهاب

18 حجم الخط

قال عمرو عبد الحافظ، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لجماعة الإخوان كتنظيم إرهابي يعكس طبيعة الجماعة الحقيقية التي اعتمدت على بنية مزدوجة منذ تأسيسها؛ خطاب دعوي علني، وتنظيم سري يقوم على السمع والطاعة ويسهل الانخراط في عمليات عنف.

أدلة ارتباط الإخوان بالأنشطة العنيفة ضد الدولة

وأوضح عبد الحافظ أن السنوات الماضية قدمت دلائل واضحة على وجود ارتباط مباشر بين الجماعة وعدد من الأنشطة التي استهدفت استقرار الدولة، سواء عبر التحريض أو العنف المباشر أو توظيف شبكات خارجية لتمويل التحركات.

وأكد أن التصنيف ليس قرارًا سياسيًا فقط، بل خطوة مبنية على ملف ممتد من الوقائع والتحقيقات، يظهر أن الجماعة لم تعد تمارس نشاطًا سياسيًّا طبيعيًّا، وإنما أصبحت إطارًا حركيًّا قادرًا على إنتاج تهديدات أمنية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قراءة واقعية لطبيعة الإخوان بعيدًا عن الصورة التقليدية التي حاولت الجماعة ترسيخها لعقود.

علاقة الإخوان المعقدة بالدولة المصرية

وشهدت العلاقة بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان مسارًا متقلبًا منذ تأسيس الجماعة عام 1928، بين فترات من الانفتاح النسبي وأخرى من الصدام العنيف.

ومع اتساع نشاط الجماعة في السياسة والمجتمع، ظهرت أدلة على وجود جهاز خاص يعمل بعيدًا عن العمل الدعوي، وهو ما أسس لفكرة التنظيم السري داخل الإخوان وهذا الجهاز ارتبط تاريخيًا بعدد من وقائع العنف، ما جعله مركزًا للجدل في الدراسات المتعلقة بالجماعة.

وبعد عام 2013 تصاعدت التوترات بشكل غير مسبوق، وظهرت موجة من حوادث العنف استهدفت منشآت شرطية ومؤسسات حكومية، تزامنت مع خطاب تعبوي مكثف على منصات إعلامية مرتبطة بالجماعة في الخارج.

وحسب خبراء، هذا المشهد دفع الدولة المصرية إلى اتخاذ قرار رسمي باعتبار الجماعة منظمة إرهابية، مستندة إلى تحقيقات وتقارير أمنية تثبت علاقة بين كوادر داخل الإخوان وتشكيلات متطرفة.

وسرعان ما انعكس هذا القرار على المستوى الدولي؛ إذ بدأت بعض الدول في مراجعة تعاملها مع الإخوان، بينما أعادت مراكز بحثية غربية تقييم خطاب الجماعة ومسارها الحركي.

ودارت نقاشات حول طبيعة الدور الذي لعبته الشبكات المالية والإعلامية للجماعة في الخارج، وكيف ساعدت على استمرار نشاطها رغم القيود الداخلية وبذلك أصبح ملف تصنيف الإخوان مرتبطًا ليس فقط بالشأن المحلي، بل بصراعات إقليمية وتحالفات سياسية واسعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.