خارج الحدود

مسؤول جمهوري: واشنطن تدرس تجميد أموال مرتبطة بالإخوان ومنع أنشطتها بأمريكا

مسؤول جمهوري: واشنطن
مسؤول جمهوري: واشنطن تدرس تجميد أموال مرتبطة بالإخوان، فيتو
أكد روب أورليت، عضو الحزب الجمهوري، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل سيعقبه تنفيذ ترتيبات وإجراءات داخل وزارة الخارجية والجهات الأمنية خلال فترة تمتد إلى 30 يومًا.
 

وأوضح خلال حديثه بقناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه الفترة مخصصة لإجراء تحليل شامل للوضع الخاص بـ جماعة الإخوان، وتحديد الإجراءات القانونية والأمنية التي يمكن اتخاذها لمنع أي نشاط للجماعة داخل الولايات المتحدة.

 

قيود أمنية وملاحقة مالية لجماعة الإخوان

وأشار أورليت إلى أن واشنطن تمتلك السلطة والقدرة على تجميد الأموال المرتبطة بالجماعة داخل الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى إمكانية فرض قيود أمنية تحول دون تأسيس أو استمرار أي كيان أو نشاط قد يُصنَّف بأنه داعم للإرهاب.

منع النفوذ والظهور الإعلامي والسياسي لأعضاء جماعة الإخوان

وأضاف أن الإجراءات قد تشمل منع ظهور أي أعمال أو مشاريع أو تحركات قد تحمل صفة التأثير أو النفوذ داخل المجتمع الأمريكي، بما في ذلك الأنشطة الدعوية والسياسية والإعلامية، خاصة تلك التي يُشتبه في ارتباطها بالجماعة.

ترامب يستعد لشرح خلفيات القرار ضد جماعة الإخوان


وبحسب أورليت، يستعد الرئيس الأمريكي ترامب لتقديم توضيحات للرأي العام الأمريكي حول خلفيات القرار، وأسبابه الأمنية والاستراتيجية، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية باتت أكثر عزمًا على منع أي نفوذ أو نشاط قد يمثل خطرًا على الأمن القومي خلال الفترة المقبلة.

ترامب: جماعة الإخوان إرهابية

باحث: واشنطن أغلقت آخر أبواب المناورات أمام الإخوان بتصنيفها تنظيما إرهابيا

