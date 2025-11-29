السبت 29 نوفمبر 2025
رياضة

كرة اليد، موعد مباراة مصر وهولندا في بطولة العالم للسيدات

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد سيدات، فيتو
كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات، لخوض مواجهة قوية أمام منتخب هولندا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة العالم، المقامة خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 14 ديسمبر المقبل، بتنظيم مشترك بين هولندا وألمانيا.

وتقام مباراة مصر وهولندا غدا الأحد، وتنطلق صافرتها في الـ9:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب الوطني قد خسر مباراته الأولى أمام منتخب النمسا بنتيجة (20-29).

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مواجهات قوية في دور المجموعات موعدها كالتالي:

مصر × النمسا - 28 نوفمبر | انتهت بفوز النمسا 

مصر × هولندا - 30 نوفمبر | 9:30 مساء

مصر × الأرجنتين - 2 نوفمبر | 7 مساء

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات، النمسا وهولندا والأرجنتين.

قائمة منتخب سيدات كرة اليد

وتضم قائمة منتخب سيدات كرة اليد في بطولة العالم كلا من:

حراسة المرمى: مي جمعة - جهاد وائل - جنة نور

صانع الألعاب: مروة عيد - نادين طارق - شروق محمود

الجناح الأيسر: نوران خالد - أمينة هشام

الجناح الأيمن: أمينة عاطف - ملك طلعت

الظهير الأيمن: روان سعيد - يارا هاني - ملك عمرو

الظهير الأيسر: تقى كامل - لوجين أسامة - شهد صفي

لاعب الدائرة: مريم أسامة - فاطمة محمود

