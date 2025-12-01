عربجي وراء فكرتها وعمرها 65 عاما، حكاية أغنية "هو صحيح الهوى غلاب"

18 حجم الخط

هو صحيح الهوى غلاب، إحدى أغانى الستينات الرائعة، جمعت بين الثلاثى أم كلثوم والشاعر بيرم التونسى والملحن زكريا أحمد، قدمها لأول مرة المذيع جلال معوض وغنتها أم كلثوم فى مثل هذا اليوم الأول من ديسمبر عام 1960، وغنتها للمرة الثانية يوم رحيل بيرم التونسى فى الخميس الأول من يناير 1961 على مسرح سينما قصر النيل.

أغنية هو صحيح الهوى غلاب "التى شدت بها أم كلثوم" من أغانى الجمل الطويلة، تعتمد على التخت الشرقى الكلاسيكى دون إضافة آلات غربية جديدة، كتب كلماتها الزجال والشاعر الكبير بيرم التونسى، الذى لُقِّب بملك الأغنية الشعبية وقدمها إلى الشيخ زكريا أحمد الذى عرضها بدوره على أم كلثوم لتعجب بها ويبدأ زكريا أحمد تلحينها، إلا أنه رحل بعد إذاعتها بشهور قليلة فى فبراير 1961، وبكته أم كلثوم بشدة فى حفلها الذى غنت فيه نفس الأغنية مارس 1961، وكان بيرم التونسى قد سبقه الرحيل قبل أربعين يوماً فى يناير 1961.

بيرم التونسى يتهم بسرقة الأغنية

نشرت الصحف بعد إذاعة أغنية أم كلثوم هو صحيح الهوى غلاب أخباراً تقول إن هناك شاباً بورسعيدياً يدّعى أنه شاعر يتهم بيرم التونسى بسرقة أغنية هو صحيح الهوى غلاب، وأنه رفع دعوى أمام القضاة يثبت أنه هو المؤلف الحقيقى للأغنية، ورد بيرم التونسى على هذا الادعاء بقوله ساخراً: هل من المعقول أن بيرم التونسى يسرق كلاماً لمؤلف مغمور، وهل نضبت مواهبى حتى أنزل لهذا المستوى؟ الشاهد الوحيد على أننى مؤلف هذه الأغنية هى السيدة أم كلثوم التى ناقشتنى فيها مراراً بل وعرضت علىَّ تعديل بعض المقاطع وهو ما تم عمله، واتهم بيرم المدعى بأنه يحاول الشهرة ولفت الأنظار إليه"، انتهت الدعوى وتم إغلاقها لموت بيرم التونسى.



كوكب الشرق أم كلثوم



يقول الكاتب عبد الله أحمد عبد الله الشهير بميكى ماوس فى مجلة فن عام 1966 إن بيرم حكى له أنه كان عائداً ذات يوم بعد سهرة فى أحد الحانات وركب الحنطور وسأل العربجى "هو صحيح الهوى غلاب؟" فرد عليه عربجى الحنطور "معرفش أنا"، وكان هذا الرد منطلقاً لكتابة الأغنية موضع النزاع.

ولأغنية هو صحيح الهوى غلاب قصة أخرى لكنها هذه المرة مع الشيخ زكريا أحمد، فبعد تعاون دام طويلاً بين أم كلثوم وزكريا أحمد وقبل هذه الأغنية رفع الشيخ زكريا أحمد عام 1948 دعوى قضائية ضد أم كلثوم مطالباً بزيادة حقوقه عن الأداء العلنى لأغنياته مع أم كلثوم وفصل فى القضية المستشار عبد الغفار حسنى، وانتهت الدعوى بالاتفاق الودى على أن يقوم زكريا بتلحين ثلاث أغنيات لأم كلثوم خلال عام 1960 مقابل سبعمائة جنيه عن كل لحن، وعلق القاضى على الصلح قائلاً: لا الفلوس بتدوم ولا الشتيمة بتلزق وأنا لا أقدر على مواصلة التقاضى مع أعز فنانة إلى قلبى.



أم كلثوم وزكريا أحمد بعد الصلح فى المحكمة

وبناء على هذا تنازل زكريا أحمد عن دعواه ضد أم كلثوم، وفى مثل هذا اليوم 1 ديسمبر 1960 بدأ اللقاء بعد قطيعة دامت 12 عاماً فى أغنية "هو صحيح الهوى غلاب" كعربون مصالحة.

كلمات أغنية بيرم وزكريا وأم كلثوم

وتقول كلمات أغنية بيرم التونسى: هو صحيح الهوى غلاب.. معرفش أنا / والهجر قالوا مرار وعذاب.. واليوم بسنة / جانى الهوى من غير مواعيد.. وكل مدى حلاوته تزيد / ما أحسبش يوم حياخدنى بعيد: يمنى قلبى بالأفراح.. وارجع وقلبى كله جراح / إزاى يا ترى أهو دا اللى جرى.. وأنا ما أعرفش / نظرة وكنت أحسيها سلام وتمر قوام.. أتانى فيها وعود وعهود وصدود وآلام / وعود لا تصدق ولا تنصان.. عهود مع اللى مالهوش أمان / وبدل ما أقول حرمت خلاص.. أقول يارب زيدنى كمان / يا قلبى آه.. الحب وراه.. أشجان وألم.. واندم وأتوب وعلى المكتوب ما يفيدش ندم / يا ريت أنا أقدر أختار.. ولا كنت أعيش بين جنة ونار / نهارى ليل وليلى نهار.. أهل الهوى وصفوا لى دواه / لقيت دواه زود فى أساه.. إزاى يا ترى، أهو ده اللى جرى، وأنا ماعرفش.

