الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بأطفيح

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
18 حجم الخط

أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث الطريق الصحراوي بأطفيح

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مرورى على الطريق الصحراوي بـ منطقة أطفيح، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بأطفيح الطريق الصحراوي بأطفيح انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي حادث الطريق الصحراوي بأطفيح حادث الطريق الصحراوي أطفيح منطقة أطفيح

مواد متعلقة

ضبط 227 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية بمركز أطفيح

ضبط سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في أطفيح

إحالة 3 متهمين بسرقة متعلقات من مدرسة في أطفيح للمحاكمة الجنائية

انهيار أهالي ضحايا حادث الكريمات أمام مستشفى أطفيح (صور)

الأكثر قراءة

موعد مباراة تونس وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

السكك الحديدية تعتذر لركاب القطارات لهذا السبب

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

الدولار يسجل 12075 ليرة في مصرف سوريا المركزي

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

صفقة سوداء على حساب بطاقات التموين، كشف اختفاء أطنان من السكر المدعَّم بالشرقية (صور)

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للناشئين قطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"اللهم أرحم من لا مأوى له"، كيف تحمي نفسك من برد الشتاء؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية