إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بأطفيح

أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث الطريق الصحراوي بأطفيح

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مرورى على الطريق الصحراوي بـ منطقة أطفيح، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

