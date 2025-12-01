الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

الطقس اليوم، فيتو
الطقس اليوم، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم والتي تنخفض انخفاضا ملحوظا يسود طقس  معتدل الحرارة على  أغلب الأنحاء، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس غدا، أجواء باردة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء


الطقس اليوم فى  الصباح الباكر وليلا

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وبارد فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 14  ودرجة الحرارة العظمى 23

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  12 ودرجة الحرارة العظمى 24

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى  23

الإسكندرية:درجة الحرارة: 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09  ودرجة الحرارة العظمى 21

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 21

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  24

السويس: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى: 23

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 27

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 26

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 23

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  11 ودرجة الحرارة العظمى 22  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة  الحرارة العظمى 23

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 10  ودرجة الحرارة العظمى:  24

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  11 ودرجة الحرارة العظمى 26

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 27

أسوان: درجة الحرارة  15 ودرجة الحرارة العظمى 28
 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الاثنين درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية

مواد متعلقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس غدا، أجواء باردة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين

شبورة كثيفة ورياح، تفاصيل حالة الطقس غدا الإثنين

الطقس الآن، سحب تحجب أشعة الشمس وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم، توقعات بسقوط الأمطار على هذه الأماكن

انخفاض كبير في درجات الحرارة، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأحد

الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الأحد فى القاهرة والمحافظات

الأكثر قراءة

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

اليوم، منتخب قطر يصطدم بفلسطين في كأس العرب 2025

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم وسط أزمة "السوق السوداء"

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة الـ32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، اليوم

ارتفاع أسعار النفط بعد قرار تحالف أوبك+ بعدم زيادة الإنتاج

اليوم، انطلاق بطولة كأس العرب 2025

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

أسعار اللحوم اليوم الإثنين، انخفاضات جديدة في السوق المحلية

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025

المزيد

انفوجراف

ضوابط التقديم للحج بوزارة التعليم العالي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية