حملة ضبطية على مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي بالشروق

واصل جهاز مدينة الشروق تنفيذ حملاته التفتيشية لضبط مخالفات شغل وحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك في إطار حرص الجهاز على تطبيق القواعد المنظمة وضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها. تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات المهندس بسام محمد فاضل، رئيس جهاز المدينة، بشأن المتابعة الدورية لحالة إشغال الوحدات والتأكد من الالتزام الكامل بشروط التخصيص.

شروط وضوابط الإسكان الاجتماعي

وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة المختصة وإدارة الأمن قامت بالمرور على عدد من الوحدات السكنية، حيث أسفرت أعمال الفحص عن رصد حالات شغل لوحدات بواسطة غير المالكين، وهو ما يعد مخالفة صريحة لشروط وضوابط الإسكان الاجتماعي.



تم تحرير محاضر ضبط للمخالفات التي تم اكتشافها خلال أعمال المرور بدء اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوحدات المخالفة طبقًا للضوابط المعمول بها.

وأكد المهندس بسام محمد فاضل استمرار تنفيذ الحملات الميدانية بصورة دورية لضمان الحفاظ على النظام والالتزام بالقواعد، مع التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين المستفيدين من المشروع.

وتابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل بعددٍ من المدن الجديدة، والتي يتم تنفيذها في إطار إتاحة الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل من المواطنين.

المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

واستعرض وزير الإسكان نتائج الزيارات والجولات الميدانية بمواقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن (العبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - 15 مايو)، وكذا التقارير الدورية عن موقف الأعمال ونسب التنفيذ.

وشدد وزير الإسكان على أهمية تكثيف الأعمال بمختلف البنود، والحرص على الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وضرورة مواصلة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والمظهر العام، بجانب مراعاة تنفيذ مشروعات الخدمات بالتوازي مع تنفيذ الوحدات.

خطط التوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية

وأكد المهندس شريف الشربيني أن وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" يتم تنفيذها ضمن سلسلة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتوفير وحدات سكنية حديثة متكاملة الخدمات، في إطار خطط التوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية تتناسب مع جميع فئات المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي الإطار نفسه، تفقد مسئولو جهاز مدينة حدائق أكتوبر، مشروع 810 عمارات، أحد أكبر مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والذي يشمل تنفيذ 19560 وحدة سكنية، ومجموعة من الخدمات المتكاملة التي تعزز جودة الحياة، وتشمل: مركز شباب، عدد من الحضانات، مجموعة من الملاعب،6 مولات تجارية (تم تخصيص بعضها )، وحدة صحية، 4 مدارس، بجانب تفقد مشروع 607 عمارات، الذي يُعد من مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها ضمن خطة التنمية العمرانية بالمدينة، ويستهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مع استكمال أعمال المرافق والخدمات الداعمة للمنطقة.

نموذج متطور للإسكان الاقتصادي

كما تفقد مسئولو جهاز أكتوبر الجديدة، مواقع تنفيذ حوالي 14 ألف وحدة سكنية مشروع "الإسكان الأخضر" ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، الذي يمثل نموذجًا متطورًا للإسكان الاقتصادي المراعي للبعد البيئي، باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة وتصميمات تعزز كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وذلك بحضور مسئولي الشركات المنفذة والاستشاريين لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية وزيادة معدلات الإنجاز.

وأوضح مسئولو الجهاز أن العمارات أوشكت على الانتهاء، حيث تم اختيار أفضل التشطيبات الداخلية والخارجية وتناسق الألوان تمهيدًا لاعتمادها وتعميمها على باقي المشروع، ويُنفذ العمل بالتوازي على مشروعات البنية التحتية والمباني الخدمية مثل المدارس، الوحدات الصحية، والأسواق التجارية لضمان توفير بيئة معيشية متكاملة لسكان المشروع.

وفي مدينة أسيوط الجديدة، تفقد مسئولو الجهاز تقدم الأعمال بعدد من عمارات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، والتي شملت أعمال الزراعة وتركيب البلاطات الإنترلوك، وتنسيق الموقع، كما تضمنت الجولة تفقد أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بالعمارات محل التنفيذ، وتم التأكيد على دفع العمل.

وتفقد مسئولو جهاز تنمية مدينة 15 مايو، مشروع "النرجس" ضمن مبادرة سكن لكل المصريين بمحور منخفضي الدخل، والذي يضم 465 عمارة بإجمالي 11,160 وحدة سكنية، ويُعد من أكبر التجمعات السكنية التي تشهدها المدينة في الفترة الحالية.

كما شملت الجولة متابعة أعمال تنفيذ مشروع "القرنفل" للإسكان المتوسط ضمن المبادرة، والذي يتكون من 91 عمارة تضم 2,184 وحدة سكنية، حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام بمستوى التشطيبات والمرافق بما يلبي احتياجات المواطنين ويحقق رؤية الدولة في توفير وحدات سكنية متطورة وبأسعار مناسبة.



