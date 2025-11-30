الأحد 30 نوفمبر 2025
خارج الحدود

بابا الفاتيكان لـ الشعب اللبناني: صمودكم علامة مميزة لبناء السلام

بابا الفاتيكان والرئيس
بابا الفاتيكان والرئيس اللبناني
أكد بابا الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر، من بيروت، على ضرورة صناعة السلام رغم الظروف المعقّدة والمليئة بالصراعات.

بابا الفاتيكان يوجه رسالة للشعب اللبناني 

وقال بابا الفاتيكان في كلمة وجهها للشعب اللبناني: "أنتم شعب لا يستسلم ويولد من جديد بشجاعة، صمودكم علامة مميزة لبناء السلام، تكلموا لغة الرجاء وحافظوا على تنوعكم الغني".

وأضاف البابا ليو الرابع عشر: "السلام هو الوحدة والتصالح من أجل مستقبل مشترك، المطلوب بناء الروابط وعدم الوقوع في النزاعات المحلية والقومية"، مؤكدا أن "مستقبل الشرق لا يمكن أن يبنى إلا بالشراكة والتعددية والاحترام المتبادل".

ومن جانبه، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في كلمته: "نرحب بكم في هذا الوطن الصغير بمساحته الكبير برسالته، لبنان الذي كان ومازال أرضا تجمع بين الإيمان والحرية، بين الاختلاف والوحدة، بين الألم والرجاء".

وأضاف جوزيف عون: "صاحب القداسة، إنكم لا تزورون بلدا عاديا بل أرضا محفوفة بخطوات التاريخ المقدس، وقد ذكر لبنان في الكتب المقدسة مرارا، رمزا للعلو والثبات والقداسة".

وأكمل: "أيماننا عظيم ورجاؤنا شفوء النفوس والقلوب والعقول من الأحقاد والحروب والدمار".

وتابع: "لبنان وطن الحرية والكرامة، فريد في نظامه حيث يعيش مسيحون ومسلمون، مختلفين لكن متساوين، في نظام دستوري قائم على التساوي، والانفتاح على كل إنسان وضمير حي، هذه فرادة لبنان في العالم كله، وهذه دعوته لكل الأرض".

