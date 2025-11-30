بابا الفاتيكان يصل إلى بيروت في زيارة لمدة يومين

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن بابا الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر، وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة تستمر 48 ساعة، يحمل خلالها رسالة سلام إلى اللبنانيين الذين عصفت بهم أزمات متلاحقة خلال السنوات الأخيرة.

وصول بابا الفاتيكان إلى بيروت

وكان في استقبال بابا الفاتيكان في مطار بيروت، رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

ومن المقرر أن ينتقل البابا إلى القصر الرئاسي في بعبدا حيث يلقي كلمة أمام المسؤولين والدبلوماسيين، في مستهل برنامج زيارته.

وعلى طول الطريق الممتد من المطار إلى بعبدا، تجمعت حشود من المواطنين رافعين أعلام لبنان والفاتيكان، في مشهد عكس رمزية الزيارة وأهميتها.

برنامج حافل ومحطات إنسانية في زيارة بابا الفاتيكان

ويتضمن برنامج الزيارة جولات في خمس مدن وبلدات لبنانية حتى الثلاثاء، قبل أن يغادر البابا عائدا إلى روما، في حين لا تشمل الزيارة الجنوب اللبناني بسبب الأوضاع الأمنية.

ومن أبرز محطات الزيارة، صلاة سيقيمها البابا في موقع انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وخلف خسائر مادية جسيمة.

كما سيترأس قداسا في الهواء الطلق على الواجهة البحرية لبيروت، إضافة إلى زيارة مستشفى دير الصليب، في لفتة إنسانية تجاه مرضى الصحة النفسية والعاملين في هذا القطاع.

ويأتي لبنان ضمن أول جولة خارجية للبابا منذ توليه السدة البابوية، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى تركيا، في جولة تعكس تركيزه على قضايا السلام والحوار في المنطقة.

