المخرج هاني خليفة: فيلم رحلة 404 خطوة جريئة من مني زكي ورحلته أصعب من سهر الليالي

قال المخرج هاني خليفة، إنه واجه صعوبات كثيرة في آخر مرحلة في العمل علي فيلم رحلة 404، مشيرا إلي أنه فقد البوصلة في هذا الوقت بسبب التعديلات الأخيرة

ندوة فيلم مني زكي بالمركز الكاثوليكي

وأضاف خلال ندوة فيلم رحلة 404 المقامة ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي: رحلة فيلم 404 كانت أصعب بكتير من رحلة فيلم سهر الليالي، وأول ما قرأت السيناريو رشحت مني زكي لأنه لون مختلف عليها، وكان فيه جهات إنتاجية متخوفة من التجربة والمفاجأة في الموضوع إنها تحمست ودي خطوة كانت صدامية وجريئة ليها

وتدور قصة فيلم "رحلة 404" حول غادة التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة، حيث تتعرض والدتها إلى حادثة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، لتمر خلال أحداث الفيلم بمواقف صعبة وتجارب متعددة مع أحداث الماضي التي تدعوها للعودة إلى حياة فتاة الليل، ولكن تصدم أمام كل هذه العقبات لتذهب أخيرًا لأداء فريضة الحج.

أبطال فيلم رحلة 404

فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

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