هاني خليفة: لا أستطيع أن أصبح مخرجًا وممثلًا.. واندهشت من نجاح فيلم "رحلة 404" رغم قسوته.. والفنان يجب أن يجازف ولا يلتفت للهجوم (حوار)

يعد المخرج هانى خليفة واحدًا من المخرجين المتميزين فى الساحة الفنية، استطاع أن يفرض نفسه على الساحة بأعماله المختلفة، والتى بدأت بإخراجه فيلم «سهر الليالي»، الذى يُعد من أبرز الأعمال السينمائية.

لكن رصيده فى الشاشة الصغيرة أكبر، حيث أخرج مسلسل «فوق مستوى الشبهات» للفنانة يسرا، وجدد تعاونه معها فى مسلسل «الحساب يجمع»، كما أخرج أيضًا «ليالى أوجيني»، وتألق مع منى زكى فى فيلم «رحلة 404».

وكرّمت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكى فى دورته الـ 73، برئاسة الأب بطرس دانيال، صُنّاع فيلم «رحلة 404»، الذى تقوم ببطولته الفنانة منى زكى ويخرجه هانى خليفة، والذى أكد أنه لم يكن يتوقع أن يحقق الفيلم هذا النجاح الكبير نظرًا لصعوبته.

وفيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.



تدور قصة فيلم "رحلة 404" حول غادة التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة، حيث تتعرض والدتها إلى حادثة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال،

فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، لتمر خلال أحداث الفيلم بمواقف صعبة وتجارب متعددة مع أحداث الماضي التي تدعوها للعودة إلى حياة فتاة الليل، ولكن تصدم أمام كل هذه العقبات لتذهب أخيرًا لأداء فريضة الحج.



والتقت «فيتو» على هامش ندوة فيلم «رحلة 404»، ضمن فعاليات المركز الكاثوليكى فى دورته الـ 73، بالمخرج هانى خليفة، الذى كشف عن العديد من الكواليس والأسرار حول هذا العمل، وإليكم نص الحوار:

*فى البداية، هل كنت تتوقع هذا الاستقبال الكبير لفيلم منى زكى الأخير «رحلة 404»، بالإضافة إلى ترشيحه لجوائز الأوسكار سابقًا؟

بصراحة، لم أكن أتوقع هذا النجاح الكبير نظرًا لصعوبة الفيلم، حيث مرّ بالعديد من المراحل الصعبة، لذلك اندهشت من أن هذا العمل حصد هذا الإعجاب الجماهيري، خاصة أنه قاسٍ للغاية، وفيلم عنيف تدور أحداثه حول عالم لا نحب أن نراه، وكنت أشعر أنه عمل صعب بالنسبة للمشاهد.

*اسم الفيلم أثار جدلًا وقت طرح البوستر، هل كان ذلك عن عمد؟

لا، مطلقًا. أفيش الفيلم أوضح فكرته وأحداثه، خاصة أن البوستر كان مرسومًا بداخله طائرة ومدوّن عليه رقم الرحلة 404.

العنوان كان بمثابة توعية للشباب الصغير بأن رقم 404 يرمز للشيء الخطأ، والفيلم كانت رحلته صعبة ومليئة بالأخطاء.

*ما كواليس تصوير فيلم "الرحلة 404"

تسلمت السيناريو الخاص بالعمل في عام 2013، ورغم ذلك تأخر تصوير الفيلم أكثر من مرة وإعادة كتابة السيناريو الخاص به ليتوافق مع الأحداث الجديدة”.

و"الفيلم حكاية لم تحكى من قبل على الشاشة، وهو من أجمل السيناريوهات التي كتبها السيناريست محمد رجاء"، وكل من يشاهد الفيلم يجد نفسه متورطا في قصته، متفاعلا مع الحكاية ولا يمكن أن يتوقع الأحداث.



*وما شعورك حول تكريم الفيلم ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى فى دورته الـ 73، خاصة أنها المرة الثالثة لك؟

أشعر بالسعادة لتكريم الفيلم ضمن فعاليات الدورة الثالثة والسبعين من مهرجان المركز الكاثوليكي، وتذكرت فى هذا الموسم الذكريات مع هذا المهرجان، حيث شاركت فيه بأكثر من عمل، وكانت البداية عام 2004.

*متى يرى الجمهور هانى خليفة ممثلًا؟

أنا أحب التمثيل كثيرًا، وأشعر بأن هذا المجال يجعلنى سعيدًا، وأتمنى أن يكون لدى الوقت الكافى لممارسة هذه المهنة، خاصة أنها تشبه الألعاب وخالية من الضغوط، والمسئولية فيها ليست بقدر مسئولية المخرج.

كنت أتمنى أن أمتلك القدرة على أن أكون ممثلًا فى الأفلام، ولكن للأسف ليس لدى القدرة على القيام بالدورين «ممثل ومخرج».

*هل فكرت فى أسماء أخرى بديلة لمنى زكى تحسبًا لخوفها من تقديم فيلم «رحلة 404»؟

لا، أبدًا. لم يكن هناك أسماء فى ذهنى غير الفنانة منى زكى لتقديم هذا العمل الصعب، ونجحت فى التجربة نجاحًا كبيرًا.

*وما رأيك فى تقديم منى زكى السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم؟ هل هى مجازفة بالنسبة لها، خاصة أنها تعرضت فى وقتٍ ما للهجوم فور الإعلان عن هذا العمل؟

من وجهة نظري، الهجوم متواجد طوال الوقت، ومن اللازم أن نجازف، وإلا لن نقدم أعمالًا.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

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