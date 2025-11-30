مروان بابلو يترك مسرح حفله في أبو ظبي بسبب موقف محرج

18 حجم الخط

أحيا نجم الراب مروان بابلو حفلا غنائيا استثنائيا في أبو ظبي أمس السبت، وسط حضور جماهيري كبير

مروان بابلو يتعرض لموقف محرج خلال حفل أبو ظبي

وتعرض مروان بابلو لموقف محرج خلال حفله في أبو ظبي، حيث فصل المايك الذي يغني به علي المسرح، ما أدي إلي تركه للمسرح والمغادرة

وتفاوتت أسعار تذاكر حفل مروان بابلو في أبوظبي 2025 بين الفئات التالية:

الفئة الأولى: 111.93 درهم إماراتي ما يعادل 1467.81 جنيهًا مصريًّّا.

الفئة الثانية: 83.60 درهم إماراتي، ما يعادل 1096.20 جنيهًا مصريًّا.

الفئة الثالثة: 55.26 درهم إماراتي، ما يعادل 724.56 جنيهًا مصريًّا.

شروط دخول حفل مروان بابلو وفرقة "ديسكو مصر" في أبو ظبي:

- يمنع التدخين إلا في المناطق الخارجية المخصصة (الشيشة ممنوعة).

- يمنع الوقوف على المقاعد أو إعاقة الممرات.

- يمنع رمي الأجسام.

- يمنع إحضار حقائب أكبر من حجم A4 (21 سم × 30 سم) أو متعددة الجيوب (حقائب الظهر، حقائب الكاميرا، الحقائب الكبيرة).

- يمنع إحضار أطعمة أو مشروبات من الخارج (بما في ذلك زجاجات الماء 500 مل).

- يمنع إحضار المشروبات الكحولية، الحاويات الزجاجية، القوارير المعدنية.

- يمنع جلب كاميرات احترافية، كاميرات بعدسات قابلة للفصل، حوامل GoPro، طائرات دون طيار، حوامل ثلاثية الأرجل، وعصي سيلفي أطول من 20 سم.

- يمنع إحضار أجهزة تسجيل صوتي أو مرئي، أجهزة آيباد/أجهزة لوحية أكبر من 7.

- يمنع جلب أسلحة بجميع أنواعها (نارية، سكاكين، أدوات متعددة، رذاذ فلفل).

- يمنع إحضار ألعاب نارية، إشارات ضوئية (فلاش)، مؤشرات ليزر، بالونات، أبواق، فوفوزيلا، صافرات.

- يمنع رفع لافتات أو بنرات أكبر من 60 سم × 40 سم أو تحمل رسائل تجارية/سياسية/مسيئة.

- يمنع ارتداء أزياء أو أقنعة تُخفي الوجه بالكامل (خوذات كاملة، بالاكلافا).

- خطاب الكراهية أو التحرش أو السلوك تحت تأثير الكحول سيؤدي إلى الطرد وقد يصل إلى الحظر الدائم من المكان.

- في حال أُلغي الحفل، تسترد قيمة التذكرة الاسمية تلقائيًا إلى وسيلة الدفع الأصلية خلال 30 يومًا.

- في حال تأجيل الحفل، تظل التذاكر صالحة للتاريخ الجديد، وسيتم الإعلان عن فترة الاسترداد (إذا توفرت) خلال 7 أيام من تحديد التاريخ الجديد.

- تُفتَّش جميع الحقائب، ويتم استخدام بوابات الكشف عن المعادن.

