مسن يتعدى على طفلة بمسكنها في الإسكندرية

شهدت منطقة الرمل ثاني في الإسكندرية، قيام مسن بالتعدي على طفلة بالشقة محل سكنه بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة الرمل ثان يفيد ورود بلاغ من والدة الطفلة المجني عليها، بقيام المتهم بالتعدي على ابنتها بدائرة القسم.

استدرجها إلى شقة سكنية.. مسن يتعدى على طفلة في الإسكندرية

وبفحص البلاغ تم القبض على المتهم، وتبين أن المجني عليها طفلة في الحادي عشر من عمرها، وقيام المتهم جارهم باستدراجها إلى الشقة والتعدي عليها، وعقب علم والدتها قامت بتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق.

